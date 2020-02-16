СМИ: Кокорин хочет получать в "Зените" четыре миллиона евро

Футболист Александр Кокорин может продлить контракт с "Зенитом". По информации "Бизнес Online", руководство питерского клуба хотело бы оставить у себя форварда, соглашение с которым истекает в конце сезона.

При этом у сторон есть разногласия по условиям контракта. "Зенит" предложил Кокорину договор на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, в то время как Александр просил четырехлетнее соглашение с окладом четыре миллиона.

Сообщается, что в клубе не уверены в том, что Кокорин вернется на прежний уровень после годичного простоя. Именно потому ему предлагают зарплату почти вдвое меньше.

Сейчас Кокорин тренируется в расположении "Сочи", где он может провести остаток сезона на правах аренды. Однако официально о переходе игрока в сочинский клуб пока не сообщалось.