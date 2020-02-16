СМИ: Кокорин провел первую тренировку в составе "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в воскресенье провел первую тренировку в составе футбольного клуба "Сочи". При этом официального объявления о переходе футболиста еще не было.

О первой тренировке Кокорина в новом клубе сообщил портал Metaratings.ru. По данным издания, утром в воскресенье нападающий "Зенита" принял участие в тренировочном занятии сочинцев наряду с остальными игроками команды и тренировался без каких-либо ограничений.

Ранее в интернете появились две фотографии Кокорина в форме "Сочи". Первую из них разместил футбольный клуб "Ахмат" в соцсетях, а потом удалил. Следом совместный снимок с Кокориным и форвардом"Зенита" Сердаром Азмуном выложила в Instagram тренер по художественной гимнастике Лина Анисимова.

В воскресенье генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил ТАСС, что клуб намерен объявить о переходе Кокорина в понедельник, 17 февраля. В Санкт-Петербурге владелец "Сочи" Борис Ротенберг проведет переговоры с "Зенитом", и в случае благоприятного исхода об этом будет объявлено.