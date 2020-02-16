СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran. Некоторые чиновники опасаются, что КНР разработает аналоги, что поставит под угрозу бизнес-интересы Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник. По его данным, американские власти могут отказать в выдаче лицензии совместному предприятию компаний - CFM International - на экспорт двигателей LEAP 1C, которые используются в китайских лайнерах Comac C919. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение на следующей неделе, пишет РИА Новости.

Представители General Electric уже выступили с возражениями. Специалисты утверждают, что скопировать технологии не так просто, как кажется некоторым членам администрации. Кроме того, у Китая было несколько лет на то, чтобы при желании, изучить двигатель и начать работу над собственным.