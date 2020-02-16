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16.02.2020 01:57
Рубрика: В мире

СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere
Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran. Некоторые чиновники опасаются, что КНР разработает аналоги, что поставит под угрозу бизнес-интересы Вашингтона.

МИД Китая назвал факты угрозы со стороны США

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник. По его данным, американские власти могут отказать в выдаче лицензии совместному предприятию компаний - CFM International - на экспорт двигателей LEAP 1C, которые используются в китайских лайнерах Comac C919. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение на следующей неделе, пишет РИА Новости.

Представители General Electric уже выступили с возражениями. Специалисты утверждают, что скопировать технологии не так просто, как кажется некоторым членам администрации. Кроме того, у Китая было несколько лет на то, чтобы при желании, изучить двигатель и начать работу над собственным.

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