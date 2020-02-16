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16.02.2020 22:09
Рубрика: В мире

Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом"

Текст: Артур Нанян

Стали известны составы "Реала" и "Сельты" на матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Главное - на поле с первых минут выйдет Федор Смолов.

Форвард "Сельты" уже во второй раз подряд попадает в стартовый состав своей команды на встречу Примеры. Неделю назад Федор отыграл 88 минут в домашнем поединке с "Севильей" (2:1).

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Полностью состав "Сельты" на сегодняшнее противостояние с "Реалом" выглядит следующим образом: Рубен, Кевин Васкес, Джозеф Айду, Нестор Араухо, Джейсон Мурильо, Лукас Оласа, Филип Брадарич, Окай Йокушлу, Рафинья, Яго Аспас, Федор Смолов.

Что касается "Реала", то главная новость - появление в стартовом составе Эдена Азара. Бельгиец не играл три месяца из-за травмы.

Состав "королевского клуба" выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Эден Азар, Тони Кроос, Феде Вальверде, Гарет Бэйл, Каземиро, Карим Бензема.

Матч "Реал" - "Сельта" начнется в 23:00 по московскому времени. Напомним, что в турнирной таблице клуб из Виго идет на 18-м месте с 20-ю очками, а мадридцы лидируют. В активе "сливочных" те же 52 очка, что у "Барселоны", но при этом у них есть в запасе сегодняшняя встреча.

В мире Европа Испания Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)

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