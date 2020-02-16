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16.02.2020 11:18
Рубрика: В мире

Социология: Сегодня за Зеленского проголосуют 38% украинцев

Текст: Петр Лихоманов
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президентский рейтинг Владимира Зеленского на сегодняшний день составляет 38,4% - столько украинцев готовы проголосовать за него на выборах, случись они сегодня. Такие данные публикует украинский социологический центр "Социс".

Фото: РИА Новости
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Из опубликованных данных следует, что почти половина избирателей Зеленского менее чем через год после голосования разочаровались в нем. Во втором туре 21 апреля 2019 года он, напомним, набрал 73,2% голосов. Сравнительное падение рейтинга не отменяет и того факта, что Зеленский на сегодня самый популярный политик Украины.

К тому же, в этой логике кратно обвалился и рейтинг идущего в опросе на втором месте Петра Порошенко: 9,6% сегодня, против 24,4% в апреле. На третьем месте в опросе, как и по итогам выборов, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 9,3%.

В случае парламентских выборов, если бы они проходили сегодня, партия "Слуга народа" получила бы 30% (48,9% на выборах июля 2019), остальные соперники около 10% и меньше.

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Также, по ощущениям трети опрошенных - 33,2 %, страна движется в строго неправильном направлении, тогда как 51,6% выбрали расплывчатый ответ - в чем-то правильно, а в чем-то и нет.

Всего в ходе личного опроса по месту проживания с учетом пола, возраста, типа поселения и региона было опрошено 2000 респондентов.

Заметим также, что созданный в 1993 году "Социс" сегодня считается близким к Петру Порошенко, поскольку соучредитель центра, депутат Рады пяти созывов и политтехнолог Игорь Грынив в 2014 и 2019 годах был главой избирательного штаба Порошенко и руководил его президентской кампанией.

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