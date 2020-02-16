Социология: Сегодня за Зеленского проголосуют 38% украинцев

Президентский рейтинг Владимира Зеленского на сегодняшний день составляет 38,4% - столько украинцев готовы проголосовать за него на выборах, случись они сегодня. Такие данные публикует украинский социологический центр "Социс".

Из опубликованных данных следует, что почти половина избирателей Зеленского менее чем через год после голосования разочаровались в нем. Во втором туре 21 апреля 2019 года он, напомним, набрал 73,2% голосов. Сравнительное падение рейтинга не отменяет и того факта, что Зеленский на сегодня самый популярный политик Украины.

К тому же, в этой логике кратно обвалился и рейтинг идущего в опросе на втором месте Петра Порошенко: 9,6% сегодня, против 24,4% в апреле. На третьем месте в опросе, как и по итогам выборов, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 9,3%.

В случае парламентских выборов, если бы они проходили сегодня, партия "Слуга народа" получила бы 30% (48,9% на выборах июля 2019), остальные соперники около 10% и меньше.

Также, по ощущениям трети опрошенных - 33,2 %, страна движется в строго неправильном направлении, тогда как 51,6% выбрали расплывчатый ответ - в чем-то правильно, а в чем-то и нет.

Всего в ходе личного опроса по месту проживания с учетом пола, возраста, типа поселения и региона было опрошено 2000 респондентов.

Заметим также, что созданный в 1993 году "Социс" сегодня считается близким к Петру Порошенко, поскольку соучредитель центра, депутат Рады пяти созывов и политтехнолог Игорь Грынив в 2014 и 2019 годах был главой избирательного штаба Порошенко и руководил его президентской кампанией.