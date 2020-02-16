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16.02.2020 06:41
Рубрика: В мире

SpaceX отложила на сутки запуск ракеты с 60 микроспутниками

Компания SpaceX снова перенесла на сутки запланированный на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Фото: NASA via AP
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В Twitter компании говорится о том, что специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, входящего в систему второй ступени ракеты. Время запуска в понедельник не уточняется. Ранее старт ракеты был перенесен с субботы на воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий, пишет ТАСС.

Спутниковая сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. По оценке компании, размещение более 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов.

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