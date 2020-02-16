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16.02.2020 17:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Португальская "Брага" стала победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу, прошедшем в Москве. В финале она обыграла "Спартак" - 8:3.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Брага" уже в первом периоде забила три мяча: отличились Джордан, Де Лима Рафаэль Падилья и Да Сильва Бруно Шавьер. Во втором периоде усилиями Бернардо Баррала Мартинса португальцы увеличили преимущество до четырех голов. "Красно-белые" ответили точным ударом Мохаммада Ахмадзаде.

В третьем периоде команды на двоих наколотили шесть мячей. У "Браги" забивали Андре Фонсека Лоуренсо, Леонардо Баррал Мартинс, Фелипе Да Сильва и Джордан. У спартаковцев же отличились Федор Земсков и Алексей Павленко.

Добавим, что чуть ранее в матче за третье место "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" со счетом 6:2.

Спорт Футбол Пляжный футбол

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