"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Португальская "Брага" стала победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу, прошедшем в Москве. В финале она обыграла "Спартак" - 8:3.

"Брага" уже в первом периоде забила три мяча: отличились Джордан, Де Лима Рафаэль Падилья и Да Сильва Бруно Шавьер. Во втором периоде усилиями Бернардо Баррала Мартинса португальцы увеличили преимущество до четырех голов. "Красно-белые" ответили точным ударом Мохаммада Ахмадзаде.

В третьем периоде команды на двоих наколотили шесть мячей. У "Браги" забивали Андре Фонсека Лоуренсо, Леонардо Баррал Мартинс, Фелипе Да Сильва и Джордан. У спартаковцев же отличились Федор Земсков и Алексей Павленко.

Добавим, что чуть ранее в матче за третье место "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" со счетом 6:2.