Свадьбу в Москве сыграли в вагоне электрички

Объявляю вас мужем и женой - эти заветные для Алексея Салтыкова и Елены Лысенко слова прозвучали в электропоезде "Иволга". Необычную свадьбу под аудиосообщения и стук колес железнодорожники сыграли в день всех влюбленных. Узами брака их соединил известный телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец, а гостями на этом празднике жизни стали случайные пассажиры.

В ЗАГСе жених и невеста расписались утром, а потом отправились на станцию Одинцово - конечную МЦД-1. Под удивленные возгласы прохожих они прошли по мосту и спустились на платформу. Здесь их ждал свадебный "кортеж" - электропоезд "Иволга". Состав отправился по обычному расписанию, с пассажирами и со всеми остановками, поэтому с каждой станцией вагон заполняли новые гости. Первая реакция - женится звездная пара: и ведущий известный, и журналистов слишком много. Оказалось все прозаичнее - расписываются железнодорожники.

"Почему в поезде? Потому что здесь и познакомились. Я только устроилась на работу помощником машиниста и около трех месяцев ездила с Лешей как с одним из опытных машинистов, - вспоминает Елена Лысенко. - Меня сразу предупредили: никаких отношений на работе. Но это была любовь с первого взгляда. Я сильный человек, у меня достаточно крутой нрав, а Леша - единственный мужчина, который оказался сильнее меня".

Вместе влюбленные уже два года. Начальству о нахлынувших чувствах рассказали сразу, поэтому работают сейчас на разных направлениях. Он - на МЦД-2, она - на Киевском. Трудятся по одному графику, выходные совпадают. Профессию выбрали осознанно, оба выросли в семьях с большим транспортным бекграундом. Отец Алексея - машинист, потому детство провел на железной дороге. А родители Елены связали свою жизнь с небом: папа - командир самолета, мама - бортпроводник. Сама же Лена - единственная в России женщина, имеющая право управлять электропоездом. Пока что, увы, на бумаге. На машиниста она выучилась, но сесть за штурвал не может, пока не изменится законодательство. Когда это случится, она станет первой в стране женщиной-машинистом.

Предложение руки и сердца было таким же необычным, как и роспись в поезде. Вместо кольца на палец Лены ее будущий муж надел обычную съедобную сушку. На выездной регистрации, конечно, были уже настоящие кольца. А на Савеловском вокзале, где пару встретили маршем Мендельсона, им еще вручили и кольца "Тройка". Свадебное путешествие молодожены заменят новосельем. По словам Алексея Салтыкова, ремонт в новой квартире закончен, поэтому скоро супруги переедут.

А что, если другие москвичи, вдохновившись красивым примером железнодорожников, тоже захотят расписаться в поезде? На вопрос корреспондента "РГ" пресс-секретарь ЦППК Софья Попова ответила: будем обсуждать. Есть и другие варианты. С прошлого года горожане могут заключить брак в планетарии, театре, Останкинской телебашне и даже на футбольных стадионах.