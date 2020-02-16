Свадьбу в Москве сыграли в вагоне электрички

Новости

Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 23:16
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 22:09
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 21:47
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 21:27
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 21:03
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 20:49
У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга 20:45
СК начал проверку после смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных 20:30
СМИ: Кокорин провел первую тренировку в составе "Сочи" 20:17
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess 20:06
Посол России в Турции рассказал об угрозах в своей адрес 19:49
Логинов объяснил, почему не выиграл гонку преследования на ЧМ 19:26
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам 19:23
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова 19:14
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Туре" 19:10
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России 18:32
Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира 18:08
"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу 17:51
В Испании выселяют жителей целого городка 17:41
Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи 17:00
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме 16:42
Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии 16:14
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток 16:09
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 23:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Женитьба на выезде

Свадьбу в Москве сыграли в вагоне электрички
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8087)
Объявляю вас мужем и женой - эти заветные для Алексея Салтыкова и Елены Лысенко слова прозвучали в электропоезде "Иволга". Необычную свадьбу под аудиосообщения и стук колес железнодорожники сыграли в день всех влюбленных. Узами брака их соединил известный телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец, а гостями на этом празднике жизни стали случайные пассажиры.
Необычную свадьбу под стук колес молодожены сыграли в день всех влюбленных. Фото: Сергей Куксин Необычную свадьбу под стук колес молодожены сыграли в день всех влюбленных. Фото: Сергей Куксин
Необычную свадьбу под стук колес молодожены сыграли в день всех влюбленных. Фото: Сергей Куксин

В ЗАГСе жених и невеста расписались утром, а потом отправились на станцию Одинцово - конечную МЦД-1. Под удивленные возгласы прохожих они прошли по мосту и спустились на платформу. Здесь их ждал свадебный "кортеж" - электропоезд "Иволга". Состав отправился по обычному расписанию, с пассажирами и со всеми остановками, поэтому с каждой станцией вагон заполняли новые гости. Первая реакция - женится звездная пара: и ведущий известный, и журналистов слишком много. Оказалось все прозаичнее - расписываются железнодорожники.

Фото: iStock
В Омске сыграли свадьбу 92-летний жених и 81-летняя невеста

"Почему в поезде? Потому что здесь и познакомились. Я только устроилась на работу помощником машиниста и около трех месяцев ездила с Лешей как с одним из опытных машинистов, - вспоминает Елена Лысенко. - Меня сразу предупредили: никаких отношений на работе. Но это была любовь с первого взгляда. Я сильный человек, у меня достаточно крутой нрав, а Леша - единственный мужчина, который оказался сильнее меня".

Вместе влюбленные уже два года. Начальству о нахлынувших чувствах рассказали сразу, поэтому работают сейчас на разных направлениях. Он - на МЦД-2, она - на Киевском. Трудятся по одному графику, выходные совпадают. Профессию выбрали осознанно, оба выросли в семьях с большим транспортным бекграундом. Отец Алексея - машинист, потому детство провел на железной дороге. А родители Елены связали свою жизнь с небом: папа - командир самолета, мама - бортпроводник. Сама же Лена - единственная в России женщина, имеющая право управлять электропоездом. Пока что, увы, на бумаге. На машиниста она выучилась, но сесть за штурвал не может, пока не изменится законодательство. Когда это случится, она станет первой в стране женщиной-машинистом.

Предложение руки и сердца было таким же необычным, как и роспись в поезде. Вместо кольца на палец Лены ее будущий муж надел обычную съедобную сушку. На выездной регистрации, конечно, были уже настоящие кольца. А на Савеловском вокзале, где пару встретили маршем Мендельсона, им еще вручили и кольца "Тройка". Свадебное путешествие молодожены заменят новосельем. По словам Алексея Салтыкова, ремонт в новой квартире закончен, поэтому скоро супруги переедут.

А что, если другие москвичи, вдохновившись красивым примером железнодорожников, тоже захотят расписаться в поезде? На вопрос корреспондента "РГ" пресс-секретарь ЦППК Софья Попова ответила: будем обсуждать. Есть и другие варианты. С прошлого года горожане могут заключить брак в планетарии, театре, Останкинской телебашне и даже на футбольных стадионах.

Общество Семья и дети Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам