Участники конференции по безопасности в Мюнхене отказались обсуждать беззападность

Завершившуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности можно считать концом иллюзий для тех, кто видел в этом проходящем свыше полувека мероприятии возможность "мозгового штурма" для ответа на вопрос - куда идет Европа, кто у нее в союзниках, а кто во врагах? Заявленная в этом году тема конференции - "Беззападность", которая должна была стать очередным "пугалом", предвещающим закат Западного мира, обернулась непониманием этой провокационной задумки со стороны участников мероприятия. Подавляющее большинство докладчиков не испытывало беспокойства в отношении будущего Старого света и, даже возмутилось этим придуманным организаторами конференции аллармизмом.

Как сказал канцлер Австрии Себастьян Курц: "У нас есть ценности, которые трудно представить в других странах. А значит надо меньше себя критиковать и активнее продвигать свою политическую модель". Тем не менее до начала дискуссий организаторы мюнхенской встречи с мазохистской рефлексией настаивали: "Мир становится менее западным, и что еще важнее менее западным становится сам Запад".

На выступление президента Франции Эмманюэля Макрона следовало поставить на сцене не один, а два стула. Причем оба предназначались бы для французского лидера. Сидя на первом стуле Макрон проявлял бы 100 процентную европейскую солидарность со всеми ее особенностями и стереотипами. Ругал агрессивную Россию, выступал за союз Франции и Германии, без которого Европа не сможет двигаться вперед, и шутил на тему, кто кого ведет по пути модернизации Евросоюза. "Я не хочу вести за собой канцлера г-жу Меркель и не хочу, чтобы она вела меня", - иронично заметил по этому поводу Макрон. Впрочем, разногласия между Берлином и Парижем в отношении европейской обороны пока выглядят неразрешимыми. В то время, как президент Германии Вальтер Штанмайер на Мюнхенской конференции выступил за безопасность Европы, построенную на теплых отношениях с Вашингтоном, Макрон, напротив, верит в не связанную с американцами европейскую оборону и стратегию, которая обеспечит Старому свету через 10 лет суверенитет на всех направлениях - от продовольствия и технологий до самодостаточного военного потенциала.

А вот на второй стул президент Франции мог бы пересесть, когда совершенно не по-европейски оценивал значение Москвы для глобальной безопасности. Для того, чтобы в полной мере осознать, какого рода "крамолу" позволил себе Макрон на Мюнхенской конференции приведу пару цитат из его выступления. Например: "Политика в отношении России - это не только трансатлантическая политика, это должна быть своя, европейская политика". Или такую: "Санкции в отношении России не принесли ничего позитивного. Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать".

Добавлю, что французский лидер не стал размышлять по поводу "беззападности" и псевдоугасающих западных ценностей, а просто и ясно призвал коллег думать о том, что они могут сделать для европейского будущего и смотреть на него с оптимизмом.

У мощного американского десанта, прибывшего на конференцию в Мюнхен, сомнений в том, куда и за кем следует пойти Европе, не было. Сначала генеральный секретарь НАТО, а затем госсекретарь и министр обороны США объясняли рефлексирующим по поводу либеральной идеи европейцам, что им нечего беспокоиться, пока Америка думает об их благе. "Сошел ли Запад с пути, заблудились ли мы?", - грохотал со сцены глава альянса Йенс Столтенберг. И тут же за всех отвечал: "Мы не заблудились, наши ценности, не потеряли ценность". Учения с участием американских военнослужащих на восточных рубежах Евросоюза (американские танки стоят в 15 километрах от белорусской границы - от ред.) Столтенберг считает большим благо для Европы. Так альянс учится отражать атаки террористов из ИГИЛ (запрещена в РФ). И все это произносится с абсолютно серьезным лицом…

Не увидел признаков "беззападности" в Старом свете и госсекретарь Майкл Помпео. В его понимании Европе вообще не о чем беспокоится, пока Америка прокладывает для нее курс. Тем более, по словам Помпео, американцы от мирового лидерства не отказывались и Европу никуда не отталкивали. А если и толкнули сильно пару раз - так не со зла, просто так по-родственному получилось.

Но как минимум одна деталь в пафосном выступлении Помпео европейцев должна была насторожить. Госсекретарь, в частности, рассказал, как на днях в Киеве побывал в госпитале, где лечат раненных в боях на Донбассе карателей (в речи Помпео они названы героями - от ред.). Так вот один из тяжелораненых командиров оторвал от своей военной формы нашивку с названием батальона и подарил ее американскому посетителю. Помпео сделал вид, что не понял скрытый смысл подарка, хотя намек был прозрачный - госсекретарю дали понять, что в Киеве ждут, когда американцы придут воевать на Донбасс под украинскими знаменами и с украинскими нашивками.

Еще одно наблюдение. Если раньше внешнеполитические разногласия внутри Европы вызывали преимущественно две темы - отношение к России и отношения с США, то на Мюнхенской конференции проявилась и третья - отношение к Китаю и новым технологиям, которые тот предлагает на европейском рынке. Министр обороны США почти полчаса своего выступления на конференции уделил критике Пекина, который, если суммировать все сказанное, стал для Вашингтона более коварным врагом на длительную перспективу, чем страны из пресловутой "оси зла". Америка настолько озабочена коммерческой экспансией Китая, что требует от европейских союзников не сотрудничать с КНР в сфере высоких технологий. "Если Китай не изменит свое поведение, мы должны дополнительно инвестировать в нашу (совместную западную - от Ред) оборону", - утверждал глава военного ведомства США Марк Эспер. Попутно он призвал европейцев "готовиться к конфликтам высокой интенсивности". Вашингтонские чиновники не скрывали - куда больше чем пресловутой "беззападностью" они обеспокоены действиями китайской коммунистической партии, которая, по их словам, представляет "огромный риск для идеологии Запада".

Ответ министра иностранных дел Китая Ван И был по-восточному сдержан. На прозвучавшие в адрес его страны угрозы глава внешнеполитического ведомства КНР сообщил, что "Китай никогда не пойдет на копирование западной модели", не будет обуславливать свою помощь малым странам дополнительными условиями, не станет вмешиваться в дела других государств.

Отказался говорить о "беззападности" и Сергей Лавров. В своем выступлении российский министр назвал множество других, не придуманных угроз европейской стабильности, о которых лидеры Старого света говорят только на своих политических "кухнях", за плотно закрытыми дверями, чтобы не подрывать неосторожно-правдивым словом европейскую солидарность. "На наших глазах, - заявил Лавров - разваливается система договоренностей в сфере стратегической стабильности и нераспространения, понижается порог применения ядерного оружия".

По его мнению, способность государств объединиться для борьбы с общей угрозой, которая, невзирая на идеологические и иные разногласия, была продемонстрирована во время Второй мировой войны для разгрома фашизма, сегодня выглядит мало осуществимой. "Единства такого масштаба нам не хватает сейчас - когда угрозы и риски для человечества высоки как никогда за весь послевоенный период", - отметил глава МИД РФ.

Но участники мюнхенской конференции не нашли в себе смелость публично назвать государство, которое подрывает глобальную стабильность и под предлогом союзничества втягивает Старый свет в чуждые его интересам конфликты. Варваризация международных отношений под предлогом защиты западных ценностей, которую мы наблюдаем, стала, с подачи США, повседневной нормой мировой политики. Но об этих первопричинах мировой нестабильности, выступавшие после Лаврова высокопоставленные участники мюнхенских дискуссий, старались до конца конференции более не вспоминать.