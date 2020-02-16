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16.02.2020 14:44
Рубрика: В мире

Участники встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие

Текст: Максим Макарычев
Участники встречи международного комитета по Ливии, которая прошла на полях Мюнхенской конференции, призвали стороны вооруженного конфликта соблюдать перемирие и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня. Заседание в Мюнхене прошло под председательством министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Фото: REUTERS/Michael Dalder Фото: REUTERS/Michael Dalder
Фото: REUTERS/Michael Dalder

Специальный представитель ООН по Ливии Саламе вынужден был отменить свое участие в ней по состоянию здоровья, пишет deutschlandfunk.de. От имени России выступил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Представители сторон конфликта в Ливии не принимали участия во встрече в Мюнхене.

Министры иностранных дел двенадцати стран выразили намерение найти дальнейшие пути окончания гражданской войны в Ливии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о новом кризисе с ливийскими беженцами, которые в самое ближайшее время могут нахлынуть в Европу, сообщает zdf.de.

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По словам Хааса, международный комитет, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января, займется сопровождением проводимого ООН процесса урегулирования в Ливии. Маас отметил, что поддерживать работу комитета, чье следующее заседание пройдет в марте в Италии, пообещали все участники встречи.

Стороны договорились "шаг за шагом" реализовать договоренности, принятые на Берлинской конференции. Тогда представители двенадцати государств-участников конференции обязались соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия Ливии и воздерживаться от дальнейшей поддержки конфликтующих сторон. Тем не менее, о нарушениях эмбарго сообщалось снова и снова после этого. Также были достигнуты договоренности о прекращении огня и продолжении переговоров между сторонами вооруженного конфликта в Ливии. Во многом из-за того, что страны-члены Евросоюза до сих пор не могут достигнуть консенсуса по вопросу создания миссии по контролю над соблюдением эмбарго на поставки оружия, отметил Маас, в последние недели и наблюдались массовые нарушения этого процесса.

Фото: Richard Drew/ AP
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Немецкий министр подчеркнул важность участия Европейского Союза в конфликте в Ливии. "Если ЕС не станет более активно участвовать в данном процессе, в конечном итоге (на территории Ливии) появится вторая Сирия", - добавил Маас.

Со своей стороны, заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс, которую цитирует РИА Новости, заявила на пресс-конференции в Мюнхене, что перемирие в Ливии "держится на волоске" из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, по ее словам, экономическая ситуация в этой африканской стране продолжает ухудшаться из-за блокады сторонами конфликта нефтяных месторождений и надвигающегося банковского кризиса.

Гражданская война началась в Ливии в 2011 году после свержения и убийства многолетнего лидера Ливийской Джамахирии, полковника Муаммара Каддафи. Правительство премьер-министра Фахиса аль-Сарраджа признано на международном уровне, однако контролирует только небольшие территории вокруг столицы Триполи на западе страны. Фельдмаршал Чалифа Хафтар борется с ним с союзниками, которые правят большими частями богатой нефтью страны.

Ливия является важной транзитной страной для мигрантов, направляющихся в Европу. По данным ООН, в результате продолжающейся гражданской войны в стране с населением 7,2 миллиона человек около 1,3 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи, 217 тысяч человек стали беженцами. В конце января Саррадж и Хафтар подписали соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве России и Турции. Но всего несколько дней спустя президент Франции Макрон выдвинул серьезные обвинения в адрес Анкары. "Мы видели в эти последние дни - в эти последние дни! - как турецкие корабли в сопровождении сирийских наемников прибыли на ливийскую землю. Это явное и серьезное нарушение Берлинских соглашений", - отметил французский президент.

В мире Африка Ливия

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