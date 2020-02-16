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16.02.2020 23:25
Рубрика: Власть

Загрязнитель платит

Утилизацией займется производитель
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила определить базовые принципы реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология" и представить в правительство ключевые "дорожные карты" всех мероприятий, а также разработать механизмы поддержки региональных операторов в случае их банкротства.

"Необходимо на всех уровнях создавать прозрачные инвестиционные модели построения в стране новой отрасли. Но недопустимо перекладывать на плечи добросовестных граждан финансовые проблемы тех же региональных операторов. Уже есть 11 субъектов, где могут возникнуть риски. Мы должны предусмотреть все сценарии и в экстренном случае выступить гарантом стабилизации оказания услуг населению в сфере обращения с отходами", - сказала Виктория Абрамченко на заседании проектного комитета нацпроекта "Экология".

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Приоритетной задачей является исполнение поручения президента РФ по созданию новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по принципу "загрязнитель платит". Рассматриваются меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усилению контроля за утилизацией. Проект концепции минприроды должно представить вице-премьеру в конце февраля. "Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок. Согласования документа шли в том числе с бизнес-сообществом. Сейчас формируются "дорожные карты" о том, как бизнес и в какие сроки предлагает повышать нормативы утилизации", - сообщили "РГ" в минприроды.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Правительство Вице-премьеры

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