Утилизацией займется производитель

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила определить базовые принципы реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология" и представить в правительство ключевые "дорожные карты" всех мероприятий, а также разработать механизмы поддержки региональных операторов в случае их банкротства.

"Необходимо на всех уровнях создавать прозрачные инвестиционные модели построения в стране новой отрасли. Но недопустимо перекладывать на плечи добросовестных граждан финансовые проблемы тех же региональных операторов. Уже есть 11 субъектов, где могут возникнуть риски. Мы должны предусмотреть все сценарии и в экстренном случае выступить гарантом стабилизации оказания услуг населению в сфере обращения с отходами", - сказала Виктория Абрамченко на заседании проектного комитета нацпроекта "Экология".

Приоритетной задачей является исполнение поручения президента РФ по созданию новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по принципу "загрязнитель платит". Рассматриваются меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усилению контроля за утилизацией. Проект концепции минприроды должно представить вице-премьеру в конце февраля. "Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок. Согласования документа шли в том числе с бизнес-сообществом. Сейчас формируются "дорожные карты" о том, как бизнес и в какие сроки предлагает повышать нормативы утилизации", - сообщили "РГ" в минприроды.