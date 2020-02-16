В Китае число зараженных коронавирусом достигло 68,5 тысячи человек

На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 68,5 тысячи. Из них 1665 человек скончались, выздоровели - 9419. Такие данные распространил в воскресенье государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным медиков, сейчас 11,2 тысячи заболевших в Китае находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости. Отмечается также, что отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (один человек скончался), в Макао 10 инфицированных, на Тайване заразились 18 граждан.

Между тем число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в китайской провинции Хубэй - очага распространения заболевания - снижается третий день подряд. За сутки число больных в регионе увеличилось на 1843 человек, достигнув 56,2 тысячи. Зарегистрировано 139 новых смертельных случаев - всего в провинции скончались 1596 человек. Выздоровели еще 849 человек, всего выписаны из больниц 5623 пациентов.