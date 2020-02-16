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16.02.2020 21:03
Рубрика: В мире

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

В воскресенье в восточной провинции Китая Чжэцзян в производство запущено первое лекарство, которое потенциально может оказаться эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Как говорится в заявлении правительства города Тайчжоу, это препарат "Фавэйлавэй" (ранее он носил названия Favipiravir или Avigan). Он разработан китайской фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical. Медикамент уже получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - указано в заявлении правительства города.

Лекарство запущено в производство.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID 19

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