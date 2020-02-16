В Токио совершили службу в день памяти равноапостольного Николая Японского

В кафедральном Воскресенском соборе (Никорай-до) Японской православной церкви в Токио 16 февраля митрополит всея Японии Даниил (Нусиро) отслужил торжественную литургию памяти Николая Японского, основателя православной церкви в Японии. Об этом сообщается на сайте Воскресенского собора.

Николай Японский (Иван Дмитриевич Касаткин) - один из выдающихся православных миссионеров. Сын дьячка с сельского кладбища в Смоленской губернии, он после Санкт-Петербургской духовной академии по собственному желанию поехал в Японию, где требовался настоятель в церковь при русском консульстве в Хакодатэ.

Прибыв в миссию, он стал заниматься по 14 часов в сутки, самостоятельно выучил японский язык, узнал культуру и быт страны. Николай считал, как до него миссионеры Макарий Алтайский и Иннокентий Алеутский, что сначала надо изучить язык и нравы, а потом приступать к проповеди, будучи уже подготовленным.

Практически всю жизнь Николай провел в Японии, создав там православную церковь в не самой дружелюбной атмосфере, где обращение в христианство было запрещено на законодательном уровне. В 1868 году Николай крестил первых японцев, в их числе - Такуму Савабэ (в крещении Павла), синтоистского священнослужителя. Что интересно, Савабэ придерживался крайне правых националистических взглядов, считал необходимым убрать из Японии всех иностранных священников, а к Николаю пришел с мечом, намереваясь его убить. Однако Николай убедил его не осуждать то, с чем не знаком. Такума Савабэ начал изучать азы христианства. К нему присоединились еще несколько товарищей. Через три года после появления на пороге Савабэ с мечом Николай крестил троих подданных японского императора. Причем самому Савабэ переход в православие дался нелегко. Его поносили местные жители, жена сошла с ума и подожгла их семейный дом, а сам новообращенный провел некоторое время в тюрьме.

На протяжении всей жизни Николай вел постоянную миссионерскую работу. Он перевел на японский язык Священное писание и богослужебные книги, создал духовную семинарию, шесть духовных училищ, приют, библиотеку. Уже в 1890 году, через 25 лет после начала миссии Николая, в Японии насчитывалось более 18 тысяч христиан в 216 общинах. В 1891 году был построен Воскресенский собор в византийском стиле, ставший одной из достопримечательностей Токио.

Как писал известный православный проповедник и миссионер протоиерей Иоанн Восторгов в 1909 году после посещения Японии: "Нам неоднократно приходилось быть свидетелями, как язычники, совершенно не знакомые владыке, с шумным восторгом приветствовали его на улице, и их мощное "банзай Николай" частенько раздавалось в японских кварталах. А дети, милые японские дети, постоянно окружали его кольцом и, как бабочки на огонь, вихрем неслись навстречу суровому на вид, но с добрым, ласковым сердцем святителю… Должно заметить, что беспрерывный тяжелый апостольский подвиг, праведная жизнь, особая прозорливость, чему мы сами были неоднократно свидетелями, давно уже между верующими православной Японии составили убеждение, что святитель Николай особенно близок и угоден Господу, что Он его прославил небесною славою. Даже язычники, и те помещали в газетах его портреты с сиянием и нимбом и часто называли его "сэй да кёо", то есть "святой архиепископ".

Святитель Николай никогда не вмешивался в политику, учитывая, видимо, опыт католических миссионеров 15-16 веков, которые наряду с очень напряженной миссионерской работой были еще, вольно или невольно, проводниками европейской политики.

Во время Русско-японской войны святитель Николай не принимал участия в богослужениях, поскольку его паства молилась о победе Японии над Россией, однако не препятствовал японским христианам. "Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране", - писал он. Также Николай создал Общество духовного утешения для российских военнопленных, которых содержали в Японии.

Святитель Николай скончался 16 февраля 1912 года, будучи архиепископом Токийским и Японским. Похоронен на кладбище Янака, сейчас это центр Токио. Разрешение захоронить святителя в пределах столицы дал лично император Мэйдзи. Канонизирован в 1970 году.

Основанная им Автономная Православная церковь Японии входит в состав Московского патриархата. Насчитывает около 150 приходов