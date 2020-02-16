Венеция продает целый остров

Помимо распродажи домов за символическую сумму 1 евро, на Апеннинах теперь можно приобрести куда более масштабную недвижимость - в Венецианкой лагуне выставлен на продажу целый обитаемый остров Тессера. Правда ценник осилит не каждый - за остров просят 2,2 миллиона евро.

Объект находится недалеко от международного аэропорта имени Марко Поло и соседствует с островом венецианских стеклодувов Мурано. На территории площадью 4100 квадратных метров размещены дом, несколько построек, есть собственный причал. Вокруг Тессеры разбит виноградник и сад.

Как до, так и после объединения Венеции остров использовался в военных нуждах, а потом был продан в частные руки. Нынешний владелец острова, девелопер немецкого происхождения Эвард де Боно пытается "избавиться" от своих роскошных владений почти 15 лет. Еще в 2019 году просил за свой остров 3,2 миллиона евро, но поскольку покупатель так и не нашелся, теперь Вынужден сделать гигантскую "скидку" в 1 миллион евро.

Не исключено, что на этот раз, в ходе торгов 3 марта, остров, наконец, уйдет с молотка. Рынок элитной недвижимости стал потихоньку приходить в себя после затяжного кризиса. Так, недавно в венецианкой лагуне удалось продать сразу два острова - Сакка Сессола и Сан Клименте.

Между тем, в 2020 году, в рамках масштабного плана по утилизации госимущества, нацеленного на заполнение финансовых дыр в бюджете, в Италии на продажу выставлены 93 объекта недвижимости на общую сумму 145 миллионов евро. Среди уникальных инвестиционных объектов, в частности, значатся: бывшие казармы во Фриулии-Венеция-Джулии, бывший монастырь, вилла с видом на море в Лигурии, квартиры и чердак в элитном миланском районе Навильи, исторические здания в Пьяченце и Болонье, старинная вилла в сельской местности Флоренции и офисные помещения на знаменитой площади Пьяцца дель Кампо в Сиене.