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16.02.2020 11:40
Рубрика: Общество

Вероятность потери МКС от столкновения с космическим мусором составляет 13%

Текст: Наталия Ячменникова
Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" - оператора российского сегмента станции.
Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org
Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org

"Анализ результатов расчетов показал, что относительная вероятность катастрофического исхода пробоя, сопровождаемого гибелью экипажа и/или потерей станции, составляет 13,3 процента", - говорится в статье в выпускаемом корпорацией научном журнале "Космическая техника и технологии".

Вероятность пробоя герметичной оболочки российского сегмента МКС рассчитывалась с помощью разработанной РКК "Энергия" программы "Защита КА" (космический аппарат).

Фото: iStock
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При этом в 13,3 процента входит вероятность в 3,8 процента потери экипажа и станции в результате гипоксии из-за утечки в космос кислорода, вероятность ранения члена экипажа оценена в 4,2 процента, вероятность эвакуации экипажа с потерей станции - в 3,7 процента. К катастрофическим последствиям также отнесены отрыв панелей солнечных батарей из-за столкновения с мусором, взрыв топливных баков, разрыв трещины в корпусе, - сообщает РИА Новости.

В 86,7 процента случаев пробитие обшивки станции не приведет к катастрофическим последствиям, выяснили специалисты РКК "Энергия". Толщина стенок герметичной оболочки модулей МКС составляет три миллиметра. Поверх отсеков также установлена противометеороидная защита. У космических кораблей стенки еще тоньше - всего два миллиметра. Поэтому, отмечается в статье, основной вклад в вероятность пробоя российского сегмента МКС космическим мусором вносят именно транспортные корабли, входящие в состав станции.

Надо сказать, что космический мусор из-за своего количества представляет большую опасность для МКС. Станции многократно приходилось уворачиваться от обломков. Космонавты регулярно с помощью специальной аппаратуры ведут поиск микропробоин.

По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км. Как раз где летает МКС. Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. Не так давно только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. Мертвые спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.

Фото: nasa.gov
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На прошедших Королевских чтениях сразу несколько интересных разработок представили "охотники" за космическим мусором. Так, сотрудник компании "Российские космические системы" Мария Баркова предложила устройство, которое будет ловить и перерабатывать мусор в псевдожидкое топливо. В том числе - вышедшие из строя спутники на орбитах от 800 км. Аппарат - "пожиратель" мусора сможет выполнять свою работу при помощи титановой сети диаметром 100 метров: за раз он способен схватить до полутонны металла. Потом - дробить "улов" и путем химической реакции Сабатье получать метан и воду. Метан будет применяться в качестве топлива, а вода - для расщепления на кислород и водород. Для новых циклов реакции.

А вот специалисты ЦНИИмаш и НИТУ "МИСиС" решили сделать ставку на разработку спутников из материалов с ограниченным сроком существования в космосе. Предполагается, что после завершения срока активного существования космический аппарат самоликвидируется: перейдет в газообразное состояние. То есть все элементы должны делать из материалов со свойством сублимации. Возможно даже, чтобы защитная пленка удалялась или аппарат нагревался по команде с Земли. Загарпунить и свести с орбиты - еще одно любопытное предложение ученых из двух самарских университетов - государственного технического и национального исследовательского.

Общество Космос

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