Во главе криминальных банд в Италии все больше "крестных матерей"

Половая и расовая диверсификация стала трендом не только на руководящих должностях в государственных структурах и бизнесе. Оказывается, и "крестные отцы" итальянской мафии стали все чаще передавать бразды правления слабому полу. Кроме того, свои позиции на Апеннинах в значительной мере укрепили этнические мафии.

Достаточно пройтись взглядом по наиболее известным группировкам, чтобы убедиться в том, что итальянский преступный мир за последние годы пережил настоящую революцию. Как констатировали в специальном подразделении по борьбе с мафией МВД Италии, в мафиозной верхушке стало появляться все больше женщин.

Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что представительницам прекрасного пола удается мастерски избегать мафиозных разборок, которые были присущи Италии в 90-е годы, и находить точки соприкосновения не только с местными кланами, но и с зарубежными "партнерами".

Среди всех криминальных структур в этом смысле занимает особое место неаполитанская каморра - известно несколько случаев, когда жены оказавшихся за решеткой боссов занимали высокое положение и фактически замещали мужей во главе кланов. Так, например, лидером клана Понтичелли (каморра) является отбывающая в настоящий момент тюремный срок Анна Скаралло, которая заняла насиженное место своего супруга, мафиозного авторитета Антонио Д Амико. Не отстает от "каморры" и "легендарная" "коза ностра" - ее возглавляет Мария Анджела Ди Трапани - жена босса и беспощадного убийцы Сальвино Мадония.

Еще одной новой "фишкой" итальянского криминального пространства, как отмечают в МВД страны, за последние годы стало небывалое распространение так называемых этнических мафий: они не теряют связь с родиной и аккуратно делят сферы влияния во избежание никому ненужных конфликтов. Каждая из них специализируется на определенной криминальной области. Так, власти отмечают "выдающиеся предпринимательские навыки" китайских мафиози, в руках которых сосредоточен так называемый игрушечный бизнес. Выходцы из Румынии, Польши и постсоветских стран держат незаконный строительный бизнес и проституцию. Албанские мафиози сосредоточены на грабежах, нигерийские - на эксплуатации собственных соотечественников и наркобизнесе, а выходцы из Северной Африки неплохо наживаются на содействии незаконной миграции.

Коррадо де Роса, психиатр и эксперт по делам о мафии, в интервью британской "Индепендент" заметил, что роль женщин в этой сфере стремительно растет. "Обычно женщины не совершают насилия. Но сегодня они намного активнее и мощнее, - полагает он. - Они знают, как работает мафия, и они все чаще становятся центром ее бизнеса, а также быстро поддаются обучению. Некоторое время они занимались контрабандой и прятали сигареты в юбках. Но в наши дни они собирают деньги на вымогательство и раздают наркотики".

Итальянский исследовательский центр TimesCrime сообщил, что хотя до недавнего времени женщины составляли только 2,5 процента лиц в Италии, осужденных за преступления, связанные с мафией, им принадлежала треть всех мафиозных активов. Исследовательский центр установил, что в конфискованных у мафиози компаниях в ресторанном и гостиничном секторах доля женщин-акционеров составила 52 процента. Далее следуют оптовые и розничные торги (38%), транспорт (37,8%) и строительство (28,5%), что примерно в два раза превышает число женщин - владельцев бизнеса в легальной экономике Италии.

Мафиози передают финансовую деятельность в руки женщин, "чтобы защитить себя от конфискации и скрыть истинных бенефициаров активов", - пояснила Алессандра Дино, профессор судебной социологии в Университете Палермо.

Правда, по оценке экспертов, для криминального мира тут есть и проблемы, особенно материнство, что спецслужбы часто используют для перевербовки женщин-мафиози. Они нередко готовы идти на сотрудничество с властями в обмен на возможность вывести детей из преступного мира и скрыться в рамках программы защиты свидетелей.

Взлет и падение женщин-мафиози

Одной из самых известных женщин-мафиози в истории стала Арлин Брикман, которая начала свою бандитскую карьеру в послевоенном Нью-Йорке в 1950-1970-е годы. Голливуд собирается экранизировать ее биографию, основанную на бестселлере автора Терезы Карпентер "Девушка мафии".

Режиссер планируемой ленты Паоло Соррентино рассказал, что Брикман знала много секретов мафии. В конце шестидесятых годов прошлого столетия она стала осведомителем ФБР. В 1986 году ее показания помогли осудить гангстера Энтони Скарпати и других мафиози из клана Коломбо. 85-летняя Брикман жива и живет под защитой спецслужб во Флориде.

Мафия иногда использует женщин в качестве киллеров. В прошлом года в Мехико женщина в светлом парике хладнокровно застрелила двух израильтян в китайском ресторане в престижном торговом центре. Нападавшая была арестована и утверждала, что двойное убийство было "преступлением страсти". Но следствие установило, что обе жертвы были известными фигурами в преступном мире, а их убийство заказала конкурирующая преступная группировка.

Анна Мария Ликкарди, Розетта Кутоло и Раффаэлла Д Альтерио - известные представители вошедшей в историю наркомафии Неаполя. Д Альтерио по прозвищу "Большой Котенок" была арестована в 2012 году, через шесть лет после того, как она взяла на себя контроль над клановыми операциями после убийства ее мужа. Но спустя три года она получила несколько огнестрельных ранений в одной из бесконечных войн за контроль над торговлей наркотиками в Неаполе.