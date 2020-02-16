Действующий чемпион России по волейболу среди женских команд столичное "Динамо" продолжает терпеть поражения, теперь уже и с новым главным тренером сербом Желько Булатовичем.

В матче 15-го, предпоследнего тура "регулярки" краснодарские динамовки, заметно уступающие по составу своим московским одноклубницам, дома смогли взять верх над участником Лиги чемпионов - 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 16:14). В этой игре бомбардирскими подвигами отличились диагональные нападающие сборной России. Южанка Мария Халецкая атаковала 62 раза и набрала 30 очков, москвичка Наталия Гончарова при 69 атакующих ударах выиграла 33 мяча. Отдельный материал об этой эпической дуэли был даже размещен на сайте Международной федерации волейбола.

У прошлогоднего обладателя "золота"это уже шестое поражение. Напомним, на месте рулевого команды Александра Сукомела по ходу сезона сменил серб Желько Булатович, кардинальных улучшений в игре пока не видно, столичный клуб лишь на пятом месте.

Победитель "регулярки" и обладатель первого номера посева в плей-офф определится только в заключительном туре. У калининградского "Локомотива" и казанского "Динамо" сейчас по 13 побед, при этом девушки с берегов Балтики заработали на одно очко больше (40 против 39).

В День защитника Отечества 23 февраля "Локо" после самого дальнего из возможных во всех российских чемпионатах выезда сыграет на площадке "Сахалина", казаночки принимают "Енисей". Возглавляемая легендарным Николаем Карполем "Уралочка" может догнать "железнодорожниц" по победам и очкам, но соотношение сетов все равно будет хуже.