Новости

Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 23:16
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 22:09
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 21:47
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 21:27
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 21:03
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 20:49
У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга 20:45
СК начал проверку после смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных 20:30
СМИ: Кокорин провел первую тренировку в составе "Сочи" 20:17
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess 20:06
Посол России в Турции рассказал об угрозах в своей адрес 19:49
Логинов объяснил, почему не выиграл гонку преследования на ЧМ 19:26
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам 19:23
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова 19:14
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Туре" 19:10
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России 18:32
Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира 18:08
"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу 17:51
В Испании выселяют жителей целого городка 17:41
Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи 17:00
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме 16:42
Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии 16:14
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток 16:09
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 23:15
Рубрика: Спорт

Динамовки с ударом

В женской волейбольной Суперлиге прошла битва одноклубниц
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Действующий чемпион России по волейболу среди женских команд столичное "Динамо" продолжает терпеть поражения, теперь уже и с новым главным тренером сербом Желько Булатовичем.

В матче 15-го, предпоследнего тура "регулярки" краснодарские динамовки, заметно уступающие по составу своим московским одноклубницам, дома смогли взять верх над участником Лиги чемпионов - 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 16:14). В этой игре бомбардирскими подвигами отличились диагональные нападающие сборной России. Южанка Мария Халецкая атаковала 62 раза и набрала 30 очков, москвичка Наталия Гончарова при 69 атакующих ударах выиграла 33 мяча. Отдельный материал об этой эпической дуэли был даже размещен на сайте Международной федерации волейбола.

Стало известно расписание волейбольного турнира Олимпиады-2020

У прошлогоднего обладателя "золота"это уже шестое поражение. Напомним, на месте рулевого команды Александра Сукомела по ходу сезона сменил серб Желько Булатович, кардинальных улучшений в игре пока не видно, столичный клуб лишь на пятом месте.

Победитель "регулярки" и обладатель первого номера посева в плей-офф определится только в заключительном туре. У калининградского "Локомотива" и казанского "Динамо" сейчас по 13 побед, при этом девушки с берегов Балтики заработали на одно очко больше (40 против 39).

В День защитника Отечества 23 февраля "Локо" после самого дальнего из возможных во всех российских чемпионатах выезда сыграет на площадке "Сахалина", казаночки принимают "Енисей". Возглавляемая легендарным Николаем Карполем "Уралочка" может догнать "железнодорожниц" по победам и очкам, но соотношение сетов все равно будет хуже.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд