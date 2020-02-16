Соцсети не должны потакать распространению дезинформации и ложных слухов в связи с коронавирусом COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и с информационной эпидемией, - сказал глава ВОЗ. - Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно". ВОЗ обратилась к соцсетям и поисковым системам с призывом противостоять фейкам.

Не согласны в ВОЗ и с прозвучавшими из США упреками в адрес Китая в слабом информировании об эпидемии и принимаемых мерах. "Офис ВОЗ действует там с самого начала. Наш представитель и команда специалистов прибыли в Ухань много недель назад и работают на месте. Мы убеждены в том, что имеем дело с правительством, которое сотрудничает с нами, приглашает международных экспертов, предоставило всему миру информацию о геноме вируса и продолжает сотрудничать с иностранцами", - заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

Ситуация в Китае остается сложной: по данным на утро вчерашнего дня зарегистрировано 68 584 случая заболевания, прирост за сутки - 2008 человек. И все-таки наметился положительный тренд: после резкого всплеска числа заболевших в начале недели (когда китайские медики изменили методику подсчета и стали включать в статистику людей с признаками заболевания, даже без лабораторного подтверждения) уже третьи сутки кривая заболеваемости идет на спад. Что касается остального мира, о новых единичных случаях заражения за последние сутки сообщили Япония, Франция, Сингапур, Малайзия, Таиланд. Всего за пределами Китая зарегистрировано более 500 заболевших в 25 странах. Так что география распространения вируса пока не расширяется.

Во время любой вспышки инфекции основная задача эпидемиологов - как можно раньше выявлять и изолировать не только заболевших, но и людей, которые контактировали с ними и могут распространять вирус дальше. В Китае сейчас действуют очень жестко: люди почти безвылазно сидят дома, под наблюдением медиков остается более полумиллиона потенциальных вирусоносителей. В субботу власти пригрозили введением суровых мер, вплоть до смертной казни, людям, которые будут скрывать симптомы болезни.

Во время вспышки инфекции основная задача эпидемиологов - как можно раньше выявлять не только заболевших, но и людей, которые контактировали с ними

На карантин отправляют потенциальных вирусоносителей и во всех других странах, куда проник вирус. В субботу министр здравоохранения Японии заявил, что невозможно в полной мере отслеживать цепочки заражений, но это единственный путь предотвратить эпидемию. Например, в Токио удалось установить, что восемь человек заразились от одного таксиста.

Строгие эпидемические меры работают сейчас и в России. Сегодня в Санкт-Петербурге должно состояться слушание административного дела о принудительной госпитализации женщины, недавно вернувшейся из Китая. Прилетев с острова Хайнань, она попала в поле зрения медиков с признаками ОРВИ. Женщину отправили в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга - для прохождения карантина и обследования на коронавирус. Но на следующий день она из стационара сбежала. В результате Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга инициировал административное дело: о повторной госпитализации по решению суда.

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" содержит норму, по которой при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний эпидслужбы получают право госпитализировать или изолировать не только заболевших, но и людей с подозрением на инфекцию. Их могут временно отстранить от работы (кстати, на это время люди получают оплачиваемый больничный лист). "Но в законе не предусмотрен механизм принудительной госпитализации таких граждан, поэтому вопрос о принудительном помещении под медицинское наблюдение может быть решен исключительно в судебном порядке", - пояснили в региональном подразделении Роспотребнадзора. Эпидслужбы призвали граждан проявлять сознательность - профилактические меры, которые сегодня предпринимаются и в России, и в других странах, необходимы и оправданы.

А как у них?

Проявили сознательность и ушли на карантин

Двое членов британского парламента самостоятельно поместили себя под домашний карантин после того, как выяснилось, что одним из гостей недавней конференции в Лондоне с их участием стал носитель коронавируса. "Автобусный саммит" прошел на минувшей неделе в самом сердце британской столицы в Центре Елизаветы II. Как сообщает Financial Times, в зале находилось около 250 человек, участвовал премьер-министр страны Борис Джонсон и несколько членов парламента.

Позже выяснилось, что один из гостей конференции был инфицирован COVID-19, хотя его имя не разглашается. Два парламентария, участвовавших во встрече, самостоятельно предприняли меры предосторожности и ушли на домашний карантин на 14 дней.

В минувший четверг в Лондоне произошел еще один получивший широкую огласку инцидент. Китаянка, обнаружившая у себя симптомы коронавируса, вызвала такси и отправилась на нем в поликлинику в южном Лондоне. Там, пройдя через заполненный пациентами вестибюль, она обратилась в регистратуру с жалобами на признаки заражения. Даму немедленно отправили в госпиталь, а больницу закрыли на обработку.

Главный врач Англии Крис Уитти заверил, что каждый новый случай заражения в Соединенном Королевстве будет предан гласности. При этом, подчеркнул главврач, будет собрана детальная информация всех маршрутов передвижения людей, заразившихся коронавирусом, до того, как они были признаны заболевшими. В стране пока зафиксировано девять случаев этого заболевания.

Подготовила Ольга Дмитриева, Лондон

Туризм

Страны из-за коронавируса запрещают въезд уроженцам Китая и посетившим КНР туристам. Границу им закрыли уже более 60 стран, в последние дни к ним присоединились Малайзия, Микронезия, Самоа.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в основном страны закрывают въезд иностранным туристам, если они в течение последних 14 дней побывали в Китае, в том числе транзитом. Но в Индии, например, закрыли въезд для всех, кто побывал в Китае после 14 января, а в Австралии - после 1 февраля.

Любой россиянин, побывавший на Хайнане или в другом районе Китая в этом году, должен учитывать четырнадцатидневный срок при планировании своих поездок, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Действуют ограничения, прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии. Среди россиян в этом регионе наиболее популярны Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Япония, Филиппины. Также запретили въезд гостям, побывавшим в Китае, страны Ближнего Востока - Иран, Ирак, Иордания, Израиль. Такой же режим ввели США, Ямайка, Австралия, Новая Зеландия. Россия пока приостановила безвизовый режим для граждан Китая. Также поступили Азербайджан, Армения, Казахстан, Шри-Ланка.

Повлиять ограничения могут, прежде всего, на бизнес-туристов. Сотрудники глобальных компаний перемещаются между несколькими странами, включая Китай. Кого-то из них это может затронуть, но круг таких людей будет достаточно узким, чтобы иметь далеко идущие последствия, поясняет "РГ" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Петр Мозиас.

Подготовил Евгений Гайва