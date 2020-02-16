Зачем техасские танкисты пошумели у границ Беларуси

Новости

Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 23:16
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 22:09
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 21:47
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 21:27
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 21:03
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 20:49
У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга 20:45
СК начал проверку после смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных 20:30
СМИ: Кокорин провел первую тренировку в составе "Сочи" 20:17
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess 20:06
Посол России в Турции рассказал об угрозах в своей адрес 19:49
Логинов объяснил, почему не выиграл гонку преследования на ЧМ 19:26
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам 19:23
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова 19:14
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Туре" 19:10
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России 18:32
Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира 18:08
"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу 17:51
В Испании выселяют жителей целого городка 17:41
Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи 17:00
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме 16:42
Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии 16:14
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток 16:09
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 23:30
Рубрика: В мире

Батальон по гарантии

Зачем техасские танкисты пошумели у границ Беларуси
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Танковый батальон из американского штата Техас поучаствовал в военных маневрах всего в 15 километрах от границы Беларуси. За учениями, состоявшимися в окрестностях литовского города Пабраде, наблюдал свежеиспеченный посол США в Литве Роберт Гилкрист, ранее пообещавший нарастить военное сотрудничество двух стран. "Много грязи, много железа, много танков, много шума. Это очень красиво", - цитирует его слова телеканал Euronews.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Производил весь этот шум у границ Беларуси батальон танкистов, приписанный к военной базе на просторах штата Техас. На другой конец земного шара тонны военного железа перебросили в рамках инициативы European Deterrence Initiative (ранее известная как European Reassurance Initiative), которую администрация Барака Обамы изобрела в 2014 году под предлогом гарантий поддержки государствам Восточной Европы в свете конфликта на Украине. По этой программе США поступательно наращивают военное присутствие в Европе, модернизируют инфраструктуру и складируют вооружения, проводят маневры с партнерами. Бюджет инициативы стартовал с миллиарда долларов, но при Дональде Трампе заметно "потолстел": в прошлом финансовом году на эти цели было выделено около 6 миллиардов долларов.

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Под предлогом страшилок о России американцы все громче бряцают оружием у российских границ. Продолжается самая масштабная за четверть века операция по переброске войск США в Европу. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц военной техники переправляются на другой континент для участия в учениях Defender Europe 2020, которые стартуют в апреле - мае и будут продолжаться несколько месяцев, в основном в Польше и Прибалтике.

В Москве не раз подчеркивали, что растущее военное присутствие США в Восточной Европе противоречит духу Основополагающего акта Россия - НАТО от 1997 года. Американцы и европейцы прикрывают это очевидное противоречие тем, что войска развернуты там не на постоянной основе, а на ротационной, то есть раз в несколько месяцев на смену одним подразделениям приходят другие. Но поскольку такая ротация ведется непрерывно, де-факто в государствах Восточной Европы уже не первый год дислоцируется все больше войск США. Тем не менее властям стран Прибалтики и Польши и этого мало, поэтому они продолжают всеми силами уговаривать Вашингтон создать постоянные военные базы на своей территории.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на "Деловом завтраке" в "РГ" заявил, что хотя все эти маневры проводятся под лозунгами обороны, НАТО уже является доминирующей военной силой в Европе, а руководство стран альянса не способно внятно ответить, от кого именно оно стремится защититься. По его мнению, все это нагнетает напряженность и создает "серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе" и вынуждает Россию реагировать. Тем не менее, подчеркнул Лавров, "все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории".

Между тем

США дали понять, что намерены усилить свою систему противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее, начать передвигать ее элементы по территории страны и заставить корейцев заплатить за все это 49 миллионов долларов. В частности, к батарее ПРО THAAD в Сонджу добавят пусковые установки, а в перспективе объединят с находящимися в стране сухопутными противоракетными системами Patriot и морскими SM-3, создав единую американскую ПРО на территории Кореи.

Эти планы вызвали большой резонанс в СМИ, а эксперты признают, что они могут спровоцировать обострение отношений с Москвой, Пекином и Пхеньяном. Корейская общественность выступает резко против. Активисты в знак протеста блокируют подвоз на базу США топлива по шоссе, вынуждая доставлять дизельное топливо вертолетами, что ведет к увеличению расходов и затрудняет полноценную работу батареи.

Подготовил Олег Кирьянов, Сеул

В мире США

Главное сегодня

Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США