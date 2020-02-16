Заработает ли в России добровольное страхование жилья от стихии

Этот год должен стать ключевым для запуска новой системы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. В одних регионах подготовку уже ведут, в других (их больше) еще не начинали. Но объединяет их то, что граждане по-прежнему не очень понимают, зачем нужно страховать жилье, не представляют, как будет действовать новая система, считают это невыгодным и, если уж начистоту, не очень-то доверяют страховым компаниям, больше надеясь на помощь государства.

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба людям, чьи квартиры и дома пострадали от удара стихии, будет задействовано сразу три источника средств: федеральный и региональный бюджеты, а также страховые компании.

Страхование жилья нужно запускать не с включения такого пункта в платежку за ЖКУ, а с ответов на вопросы: что страхуется, от чего, каков порядок оценки ущерба и выплат

Программы страхования должны разработать региональные власти с учетом реальных рисков, которым может подвергаться жилье граждан. Плату за страховку разрешается включать в квитанции за ЖКУ. Компенсация тем, кто заключил договор, будет выплачиваться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Те, кто жилье не застраховал, по-прежнему смогут рассчитывать на помощь, но только от государства.

Свердловская область - одна из немногих регионов, где есть какие-то подвижки в деле запуска системы добровольного страхования жилья от ЧС по новому закону. Там создали рабочую группу, куда вошли представители отраслевых министерств и крупных страховых компаний. Сейчас они анализируют емкость рынка, оценивают возможные риски, а также востребованность нового механизма. После этого будет определен уполномоченный орган по разработке программы. Методика, зарегистрированная минюстом в сентябре 2019 года, задает только базовый уровень защиты. Регионы в своих программах должны сами определить, какое жилье страховать, от чего (помимо рисков повреждения и гибели жилья от ЧС в страховку могут включаться и бытовые риски), а также порядок заключения договоров с собственниками, критерии отбора страховщиков и "нарезку" территорий для них.

Пока идет подготовка, жители Екатеринбурга в соцсетях начали передавать друг другу информацию о том, что кое-где в порядке эксперимента управляющие компании начали включать в квитанции за ЖКУ строку с указанием суммы добровольного страхования жилья. Стоимость - 230 рублей в месяц. Пользователи пугают друг друга автоподпиской: оплата страховки один раз означает заключение договора, от которого потом просто так не отпишешься. Властям, учитывая ажиотаж (обращения с вопросами поступали и в официальные инстанции), пришлось давать разъяснения, напомнив, что оплата страховки - дело добровольное, даже несмотря на то, что пункт о ней включен в квитанцию за ЖКУ.

Большая вода - одна из самых распространенных причин повреждения и гибели жилья не только в России, но и в других странах мира Фото: REUTERS

Местные жители на это резонно замечают, что страхование жилья должно начинаться не с платежки, а с прочтения договора и ответов на вопросы: что страхуем, от чего, какой порядок оценки ущерба и выплаты.

В Ангарске Иркутской области у пенсионерки Татьяны Наумовец тоже есть вопросы:

"Если честно, я не пойму, как будет работать это новое страхование жилья, - говорит она. - Сейчас страховые компании отказываются страховать мою дачу - она старая, деревянная и с печным отоплением. С их точки зрения - это 100% вероятность того, что домик сгорит. Им невыгодно. После того, как появится программа, кто-то будет страховать дома в лесных поселках от лесных пожаров, например? Они такие же старые, деревянные с высоким процентом износа. И живут в деревнях за небольшим исключением люди небогатые. Им высокая стоимость страховки, если ее все-таки предложат, будет не по карману".

По расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя цена полиса страхования жилья по региональной программе (речь идет о риске уничтожения или повреждения стихией, а также рисках пожара, взрыва, затопления) составит 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год. Полис с минимальным набором рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе будет стоить около 350-450 рублей в год. Более конкретные расчеты должны сделать опять же региональные власти, но, к примеру, в Иркутской области (именно там в результате наводнения в июле-августе 2019 года было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов) пока даже не назначены ответственные за разработку региональной программы страхования. Пояснить, почему и когда начнется работа, некому.

В Забайкальском и Хабаровском краях программы разрабатывать начали, однако деталей пока не сообщают. Забайкалье страдает от природных пожаров, Хабаровский край от наводнений. В апреле прошлого года огненная стихия причинила Забайкалью ущерб более чем в миллиард рублей. Наводнение на Амуре, которое произошло летом 2019 года, также нанесло немало вреда. Ущерб от паводка превысил 1,8 млрд рублей. Пострадавшим в общей сложности уже выплатили 252,6 млн рублей компенсации. Большая часть из них поступила из резервного фонда правительства РФ, из краевого резерва - 9,3 млн рублей.

Учитывая такие цифры, власти, конечно, настаивают, что граждане должны страховать жилье. Это позволило бы переложить часть ответственности при выплате компенсаций на страховщиков. "Если участок находится в зоне риска, но человек хочет там жить все равно, тогда он должен брать ответственность на себя. Почему государство, предупредив его о возможных последствиях, должно тратить деньги налогоплательщиков на компенсацию ущерба? - рассуждает глава Амурского района Хабаровского края Павел Боровлев. - Нас проинформировали, что если ущерб от природной ЧС не превышает 12 млн рублей, то не факт, что регион получит деньги из федерального бюджета на софинансирование. Эта проблема ляжет на плечи местных органов власти, регионального бюджета. Поэтому однозначно важно убеждать население в важности страхования".

Пока люди, по словам Боровлева, не очень активно страхуют жилье. "Особенно сложно убедить тех, кто много лет живет в деревнях, в национальных селах. Зарплата у них небольшая. И психология такая: компенсировать ущерб должно государство. Переломить это восприятие сложно", - констатирует он.