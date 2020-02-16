Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от применения распространяющихся в социальных сетях способах, якобы защищающих от заражения новым коронавирусом COVID-19.

По словам врачей, поток дезинформации в настоящее время оказался шире, чем сама вспышка. Профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии предупредил, что многие из предлагаемых "народными специалистами" методов могут серьезно навредить здоровью. Специалисты ВОЗ разоблачили самые распространенные мифы.

Сушилка для рук

Из лайфхака следует, что для уничтожения любых следов коронавируса необходимо подержать руки под горячим воздухом из сушилки для рук в течение 30 секунд.

- Чистота рук поможет защититься от нового коронавируса. Но для этого их нужно просто чаще мыть с мылом или протирать спиртосодержащей влажной салфеткой. Сушилка, как и бумажное полотенце, нужна лишь, чтобы тщательно высушить руки. Сама она не убивает бактерии, - заявили врачи.

Ультрафиолетовые лампы

Совет, что эти устройства помогут дезинфицировать кожу, является одним из самых распространенных среди пользователей социальных сетей со всего мира. В действительности же, говорят эксперты, ультрафиолетовое излучение лишь вызовет раздражение кожи. В долгосрочной перспективе оно и вовсе может способствовать развитию серьезных нарушения здоровья. Именно поэтому в больницах ультрафиолетовые лампы применяют только при отсутствии людей в помещении.

Употребление чеснока в пищу

Популярный продукт обладает антимикробными свойствами, это хорошо известно. Однако, разошедшееся по соцсетям сообщение, что "настой кипяченой воды и чеснока защитит от коронавируса", является обманом. Никаких подтверждений тому, что употребление чеснока поможет предотвратить заражение COVID-19, не выявлено, заявили медики.

Кунжутное масло

Многие из приверженцев народных методов уверены, что попадание коронавируса в организм заблокирует кунжутное масло, нанесенное на кожу. Но это далеко от истины, так как на сегодняшний день доказан лишь воздушно-капельный путь передачи новой инфекции. Риск заражения возрастает, если находиться рядом с заболевшим ближе 1,8 метра.

Компрессы с алкоголем или хлором

Еще один из советов, угрожающих нанести вред здоровью. Распылять или втирать в кожу спиртосодержащие и хлорсодержащие составы ни в коем случае нельзя. Ими следует лишь обрабатывать поверхности, что действительно может предотвратить распространение COVID-19. Даже вдыхание паров таких жидкостей может вызвать недомогание, а потому необходимо строго следовать инструкции по их применению, заявили эксперты.

Специалисты ВОЗ также добавили, что промывание носа солевыми растворами и полоскание ротовой полости антисептическими жидкостями также не предотвратят заболевание.

- В целом они оказывают благотворное влияние, например, против респираторных инфекций. Но это не значит, что они защищают от 2019-нКоВ, - подчеркнули медики.

В организации особо отметили, что ни одна из существующих вакцин от ОРВИ и гриппа не способна противостоять новому коронавирусу, а потому не следует верить медцентрам, предлагающим сделать от него прививку. Не стоит также в профилактических целях принимать антибиотики - надо помнить, что они работают только против бактериальных инфекций, а COVID-19 является вирусной.

В целом, заключают врачи, на сегодняшний день нет конкретных медикаментов, рекомендованных для профилактики нового коронавируса. Что касается лечения - несколько методов разработаны, но их эффективность необходимо проверить клиническим путем.