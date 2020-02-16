Новости

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 15:38
Япония направила пятый чартер за своими гражданами в Ухань 15:31
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн 15:29
В Югре возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста 15:21
Вирусолог рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом 15:03
Патрушев утвердил план подготовки к празднованию 100-летия Карелии 15:00
Участники встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие 14:44
Врачи ВОЗ развеяли мифы и слухи о защите от коронавируса 14:35
Петербургские ученые предложили ввести "право на лень" 14:34
В Саратовской области из-за прорыва канализации погиб мужчина 14:28
На Кубани женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом 14:24
На пути яхты "Сибирь" встали 10-балльные шторма и "кладбище кораблей" 14:22
Спектакль карельского театра покажут в Доме русского зарубежья 13:51
С сыном погибшей семейной пары в Калининграде работают психологи 13:48
Елена Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону 13:40
СМИ: Кокорин хочет получать в "Зените" четыре миллиона евро 13:38
Под Саранском в ДТП погибли трое и пострадали четверо 13:38
Лукашенко проверил готовность трасс к чемпионату Европы по биатлону 13:36
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных 13:25
В Карелии женскую партию во французском балете исполнил мужчина 12:57
В Москве строители повредили водопровод и затопили проезжую часть 12:56
В Австралии погиб Андрей Иванов, записавший саундтрек к сериалу "Бригада" 12:40
С каким пробегом автомобиль лучше вообще не покупать 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 14:35
Рубрика: Общество

Врачи ВОЗ развеяли мифы и слухи о защите от COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от применения распространяющихся в социальных сетях способах, якобы защищающих от заражения новым коронавирусом COVID-19.

По словам врачей, поток дезинформации в настоящее время оказался шире, чем сама вспышка. Профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии предупредил, что многие из предлагаемых "народными специалистами" методов могут серьезно навредить здоровью. Специалисты ВОЗ разоблачили самые распространенные мифы.

Фото: Reuters
Медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах

Сушилка для рук

Из лайфхака следует, что для уничтожения любых следов коронавируса необходимо подержать руки под горячим воздухом из сушилки для рук в течение 30 секунд.

- Чистота рук поможет защититься от нового коронавируса. Но для этого их нужно просто чаще мыть с мылом или протирать спиртосодержащей влажной салфеткой. Сушилка, как и бумажное полотенце, нужна лишь, чтобы тщательно высушить руки. Сама она не убивает бактерии, - заявили врачи.

Ультрафиолетовые лампы

Совет, что эти устройства помогут дезинфицировать кожу, является одним из самых распространенных среди пользователей социальных сетей со всего мира. В действительности же, говорят эксперты, ультрафиолетовое излучение лишь вызовет раздражение кожи. В долгосрочной перспективе оно и вовсе может способствовать развитию серьезных нарушения здоровья. Именно поэтому в больницах ультрафиолетовые лампы применяют только при отсутствии людей в помещении.

Фото: twitter.com/CGTNOfficial
Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату

Употребление чеснока в пищу

Популярный продукт обладает антимикробными свойствами, это хорошо известно. Однако, разошедшееся по соцсетям сообщение, что "настой кипяченой воды и чеснока защитит от коронавируса", является обманом. Никаких подтверждений тому, что употребление чеснока поможет предотвратить заражение COVID-19, не выявлено, заявили медики.

Кунжутное масло

Многие из приверженцев народных методов уверены, что попадание коронавируса в организм заблокирует кунжутное масло, нанесенное на кожу. Но это далеко от истины, так как на сегодняшний день доказан лишь воздушно-капельный путь передачи новой инфекции. Риск заражения возрастает, если находиться рядом с заболевшим ближе 1,8 метра.

Компрессы с алкоголем или хлором

Еще один из советов, угрожающих нанести вред здоровью. Распылять или втирать в кожу спиртосодержащие и хлорсодержащие составы ни в коем случае нельзя. Ими следует лишь обрабатывать поверхности, что действительно может предотвратить распространение COVID-19. Даже вдыхание паров таких жидкостей может вызвать недомогание, а потому необходимо строго следовать инструкции по их применению, заявили эксперты.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Фото: AP Photo/Aaron Favila
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов

Специалисты ВОЗ также добавили, что промывание носа солевыми растворами и полоскание ротовой полости антисептическими жидкостями также не предотвратят заболевание.

- В целом они оказывают благотворное влияние, например, против респираторных инфекций. Но это не значит, что они защищают от 2019-нКоВ, - подчеркнули медики.

В организации особо отметили, что ни одна из существующих вакцин от ОРВИ и гриппа не способна противостоять новому коронавирусу, а потому не следует верить медцентрам, предлагающим сделать от него прививку. Не стоит также в профилактических целях принимать антибиотики - надо помнить, что они работают только против бактериальных инфекций, а COVID-19 является вирусной.

В целом, заключают врачи, на сегодняшний день нет конкретных медикаментов, рекомендованных для профилактики нового коронавируса. Что касается лечения - несколько методов разработаны, но их эффективность необходимо проверить клиническим путем.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Напавший на прихожан в московском храме стал фигурантом уголовного дела
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии попросили денег у ЕС
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Глава МИД Японии рассказал о смене фазы в переговорах с Россией
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам