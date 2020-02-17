Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

Сирийская армия продолжит операции по освобождению провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление и препятствия на севере страны. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Сирии Башар Асад.

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.

При этом, как отметил Асад, сирийские власти прекрасно понимают, что освобождение Алеппо и Идлиба не станет концом войны или победой над терроризмом. Однако, считает сирийский лидер, оно будет являться "прелюдией" к разгрому экстремистов, которое наступит "рано или поздно".