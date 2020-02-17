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17.02.2020 10:46
Рубрика: Экономика

Бизнес заказал больше меток для маркировки обуви, чем ожидалось

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Более 2 миллиардов кодов для маркировки обуви уже заказал бизнес. И это намного больше, чем ожидалось, сообщило издание РБК со ссылкой на замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова.

Фото: iStock
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Он напомнил, что с марта 2020 года продажа немаркированной продукции будет запрещена. Интересно, что количество выданных кодов уже сейчас в несколько раз превосходит оценки объема российского рынка обуви.

Так, по данным "РБК Исследования рынков", в 2018 году объём рынка в натуральном выражении составлял 460 млн пар обуви, а в первом полугодии 2019 года - почти 177 млн пар. Как отмечают в ЦРПТ, реальный размер отрасли может быть на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки.

"Маркировка и прослеживание - инструмент сокращения нелегального оборота, доказавший свою эффективность в России и в других странах, - отметил "РГ" заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. - Внедрение системы позволяет создать цифровую копию каждой отрасли, повысить прозрачность в отношениях между государством, бизнесом и потребителем, определить реальный объем продукции на рынке и долю нелегального оборота. Участники рынка и аналитические агентства оценивали объем отрасли в 329 млн пар обуви в год. При этом всего за несколько месяцев, с момента как маркировка обуви стала обязательной, компании заказали в системе Честный ЗНАК уже 1,127 млрд кодов, которыми маркируются товарные остатки и производимая в реальном времени обувь. Таким образом уже на промежуточном этапе можно говорить, что в результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки. Начиная с середины января происходит нагрузка на систему, за прошедшую неделю компании заказывали в среднем по 70 млн кодов в день, динамика ежедневно растет. Важно отметить, что наиболее в наиболее комфортных условиях оказались компании, которые приступили к маркировке остатков с того момента, как получили такую возможность, не откладывая это на последний день".

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