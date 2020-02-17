Больница в Ухане была построена в рекордные сроки

В Ухане 2 февраля 2020 года завершилось строительство первой специализированной больницы "Хошэньшань" для централизованного лечения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Больница была официально передана под управление и пользование медицинской бригады Народно-освободительной армии Китая (НОАК). За 10 суток построить масштабное медучреждение на участке в почти 50 тысяч квадратных метров и общей площадью 33,9 тысячи квадратных метров - нелегкое дело.

Это гонка на выживание в борьбе с эпидемией, и дорога каждая минута. На стройплощадке больницы круглосуточно работали более 6000 рабочих и почти тысяча экскаваторов, бульдозеров и другой техники.

Проект больницы "Хошэньшань" реализован Китайской государственной инженерно-строительной корпорацией. "Больница была построена в крайне сжатые сроки! Обычно создание такой крупномасштабной больницы занимает не менее месяца, а сейчас - всего 10 дней. Наши строители работают в две смены, а дизайнеры спят по 2 часа в сутки. Работать всю ночь - обычное для нас дело", - рассказал руководитель технической группы проекта Шэнь Кай.

За "невыполнимой задачей" стоит крайне тяжелая ситуация с коронавирусом COVID-19. Количество коек в целевых больницах постоянно увеличивается, однако по-прежнему значительно отстает от скорости распространения эпидемии. Участвовавший в борьбе с атипичной пневмонией в 2003 году медицинский эксперт сказал, что, исходя из опыта, строительство новых больниц для централизованного лечения инфицированных коронавирусом нового типа способно в значительной мере разгрузить другие больницы и снизить уровень заражения перекрестной инфекцией. Кроме того, важнее всего то, что открытие временной больницы способствует снижению повсеместной тревоги и паники населения.

В апреле 2003 года в Пекине завершилось строительство рассчитанной на 1000 коек больницы "Сяотаншань", в которой в течение двух месяцев лечилась одна седьмая пациентов с атипичной пневмонией со всего Китая. За весь период ни один медицинский сотрудник не был заражен вирусом.

В инфекционной больнице "Хошэньшань" все - от общего размещения до канализационного трубопровода в больничных палатах - выполнено в соответствии со строгими стандартами. Благодаря опыту строительства больницы "Сяотаншань" проектирование и создание нового медучреждения в Ухане было более успешным и быстрым. В больнице "Хошэньшань" в основном лечат пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Учреждение рассчитано на 1000 коек. В больнице действуют отделение интенсивной терапии для пациентов в тяжелом состоянии, общие палаты, а также такие вспомогательные отделения, как отделение инфекционного контроля, контрольно-измерительное отделение, отделение специального лечения, отделение радиологической диагностики и др.

Открытие временной больницы способствует снижению повсеместной тревоги и паники населения

С целью предотвращения перекрестного заражения и максимальной защиты здоровья и безопасности медицинского персонала каждая зона "Хошэньшань" строго отделена друг от друга.

Большинство помещений в больнице - комнаты с отрицательным давлением. То есть давление в помещении ниже, чем снаружи. Это подобно надеванию "маски" на палату во избежание перекрестного заражения вирусом воздушным потоком. Кроме того, каждая палата расположена на высоте 30 сантиметров над землей, в каждой есть отдельный туалет.

В медучреждении предусмотрена централизованная обработка загрязнений с помощью защитной мембраны площадью 50 тысяч квадратных метров. Ею покрыта вся площадь больницы во избежание попадания загрязнителей в водоемы грунтовых вод. В больнице установлена система очистки дождей и сточных вод, а также система вентиляции. После обеззараживания и высокой фильтрации жидкость сбрасывается в канализацию.

Десятки миллионов пользователей интернета по всему миру наблюдали за прямой трансляцией строительства больницы"Хошэньшань". Никто не ожидал, что строительная площадка привлечет такое широкое внимание. "Это не просто прямая трансляция со строительной площадки, а надежда населения на борьбу с эпидемией. Все надеются, что строительство "Хошэньшань" будет максимально быстрым", - подобные комментарии зачастую можно встретить в Сети.

Некоторые иностранные пользователи отметили, что рабочие и техника работают по 24 часа в сутки, непрерывно перевозя все необходимые строительные материалы в город Ухань. Вся страна с невероятной скоростью готовится к этому бою.

"Я еще никогда в своей жизни не видел такого рода мобилизации", - сказал 31 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве. Он также отметил, что большинство из нас наверняка обратили повышенное внимание на создание Китаем больницы за 10 дней, однако принятые китайской стороной меры далеко не ограничиваются этим. Генеральный директор ВОЗ уверен, что эти меры исправят ситуацию с эпидемией.

Строительство больницы "Хошэньшань" уже завершилось. Однако после этого большинство рабочих и многочисленное оборудование продолжали вести бой с эпидемией и строить вторую больницу "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных коронавирусом. Теперь обе больницы принимают пациентов с новой коронавирусной пневмонией.

С одобрения председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина с 3 февраля в больнице "Хошэньшань" 1400 медработников Народно-освободительной армии Китая взяли на себя ответственность за лечение пациентов с новой коронавирусной пневмонией. Сражаясь с атипичной пневмонией в больнице "Сяотаншань" и эпидемией лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне и Либерии, многие из них накопили богатый опыт в лечении инфекционных заболеваний.

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".