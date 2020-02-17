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17.02.2020 17:01
Рубрика: В мире

Британцы с круизного лайнера Diamond Princess требуют вернуть их домой

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Круизный лайнер Diamond Princess, пришвартованный с 3 февраля в порту японской Йокогамы, стал для сотен туристов комфортабельной тюрьмой, а для заразившихся коронавирусом - плавучим госпиталем.

Как пишет британский еженедельник "Оbserver", министр здравоохранения Японии сообщил о 355 пассажирах, заразившихся вирусом Covid-19. Один из них, гражданин Великобритании Дэвид Абел, настойчиво требует, чтобы его правительство перевезло домой застрявших на корабле соотечественников. Обратился он, помимо прочего, и к британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Но, по данным "Observer", миниcтерство иностранных дел Соединенного Королевства на подобный запрос конкретики не привело и ответило, что идет непрерывная работа по обеспечению благополучия граждан Британии, находящихся на борту судна.

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А между тем в похожей, хотя и менее драматической ситуации, довелось оказаться в апреле 2010 года туристам со всего мира, включая и британских путешественников. Извержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль тогда спровоцировало хаос в передвижении по Европе для сотен миллионов. Катавасия длилась без малого неделю, люди днями и ночами сидели на чемоданах в аэропортах, не имея иного пристанища. Британские туристы, проводившие отпуск в Европе, обратились к бывшему на ту пору премьер-министру Лейбористского правительства Гордону Брауну. Одно из писем гласило: "Дорогой Гордон, забери нас отсюда!".

Тогда за британскими туристами в один из портов Испании был направлен военный корабль "Альбион", где разместились 280 британских горе-путешественников. Палубы корабля были заполнены военнослужащими, которые возвращались на родину после шестимесячного пребывания в Афганистане. Солдаты устроились спать на полу, уступив свои койки путешественникам.

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