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17.02.2020 11:11
Рубрика: В мире

Чем грозит Великобритании "метеорологическая бомба"

Текст: Максим Макарычев
Британия вторые выходные подряд страдает от непогоды, вызванной штормом "Сиара", а затем "Деннисом". В воскресенье власти страны выпустили официальное предупреждение согражданам о том, что их жизнь подвергается риску, в том числе, из-за затопления улиц, которые оказались под потоками грязи. Вода накрыла железнодорожные пути на ключевых магистралях, отменены десятки авиарейсов. По меньшей мере, 170 авиарейсов были отменены в Британии в воскресенье.

Сообщается о трех жертвах стихии: тело подростка было извлечено из моря во время шторма, еще один мужчина умер после того, как упал за борт с корабля, пришвартованного у побережья. В воскресенье полиция Уэльса сообщила о том, что еще один мужчина погиб в результате падения в реку.

Фото: REUTERS
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Национальная метеорологическая служба сообщила о порывах ветра со скоростью 146 километров в час. По оценкам экспертов, ураган стал настоящей "метеорологической бомбой", одним из самых сильных зимних штормов, охвативших Северную Атлантику. Термин "метеорологическая бомба" применяется, когда атмосферное давление в результате шторма вызывает огромную турбулентность и высокие скорости ветра. Правительство активировало схему чрезвычайного финансирования для районов, пострадавших от наводнения, которые включают части Ноттингемшира, Лестершира, Дербишира, Шропшира, Телфорда и Врекина, Вустершира и Херефордшира. В соответствии с так называемой "схемой Белвина", местные органы власти могут обратиться к правительству страны с просьбой возместить стоимость убытков, не подлежащих страхованию сверх определенного порогового значения.

По словам Джона Кертина, главы агентства по наводнениям и управлению прибрежными районами, в воскресенье для Англии было выпущено рекордное количество предупреждений об опасности, общее число которых к утру понедельника составило 634. Они означают, что существует реальная опасность для жизни людей. Удар "Денниса" по острову в некоторых частях Южного Уэльса, Англии и Шотландии привел к тому, что в них за один день выпало более полумесячной нормы осадков. При этом на большей части Британии действует желтый, второй по опасности уровень угрозы, после красного.

Фото: EPA
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В Южном Уэльсе быстрые и глубокие паводковые воды, вызванные штормом, представляют опасность для жизни, заявило метеорологическое бюро. По информации ВВС, с 4 часов утра в пятницу в городе Тредегар, городе на юго-востоке Уэльса, уже выпало 109,4 миллиметров осадков. "Мы призываем людей следовать советам по безопасности, исходящим от официальных лиц, и внимательно следить за последними предупреждениями о погоде от метеорологического бюро", - сказал главный синоптик службы Энди Пейдж.

И все же некоторые британцы оказались охвачены паникой после того, как власти дали понять, что окажутся не в состоянии защитить все частные дома от наводнений. Между тем новый министр охраны окружающей среды Джордж Юстис отрицает, что наводнения застали врасплох правительство. Напомним, что неделю назад в Альбионе разразился еще один сильный шторм - Сиара. "Мы ничего не можем сделать с этими экстремальными погодными явлениями, но шаги, которые мы предприняли, означали, что воздействие этих погодных явлений повлияло на меньшее количество объектов инфраструктуры", - сказал министр в интервью Sky News.

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