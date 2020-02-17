Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Четыре человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета на юге Франции.

Как сообщает телеканал France 3, воздушное судно вылетело из Ангулема и направлялось в аэропорт города Крессель. Во время посадки пилот не справился с управлением, самолет резко снизился, ударился о землю и загорелся.

Катастрофу, произошедшую всего в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак, наблюдал один из местных фермеров. Он и позвонил в экстренные службы.

Находившиеся на борту самолета пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия спасателей. Одной из причин катастрофы следователи называют сильный ветер.