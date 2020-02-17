"Что я, сумасшедшая?": Пугачева рассказала о пластических операциях

Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева, отметившая в прошлом году свое семидесятилетие, призналась, что делала пластические операции. Поскольку не "сумасшедшая какая-то". А соответствующей направленности специалисты - лучшие ее друзья. И за всеми новинками в этой области она с интересом следит - вдруг пригодится.

"Я делала (операции - прим. "Кинократии"). Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала", - заявила артистка в программе "Ты не поверишь!". Уточнив, что поскольку ей запрещен общий наркоз, она делала "маленькие подтяжки".

Хотя секрет неувядающей красоты Примадонны не только в этом, но и в "породе". "У меня хорошая кожа и в принципе хорошие друзья - пластические хирурги", - рассказала Алла Борисовна. Добавляя: "Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция".

При этом Пугачева признает, что на самом деле не особо сильно озабочена своей внешностью и состоянием здоровья, относясь к этим важнейшим вопросам неорганизованно. За что врачи постоянно ругают Примадонну - не проводит она обследования.

"Я чувствую себя хорошо, что мне к ним лишний раз ходить? У меня есть врачи, которые следят за моим "мотором", они периодически заставляют меня к ним ходить", - делится певица. Указав, что к медикам обращается, только тогда, когда уже совсем невмоготу становится.

При этом известно, что Алла Борисовна не раз жаловалась на повышенный сахар и на то, что ей трудно дышать и ходить.

Также певица напомнила, что почти тридцать лет назад ей удалили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкачественной.

Ранее сообщалось, что опухоль мозга удалили у певицы и телеведущей Киры Шайн.