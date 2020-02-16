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У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга

Поп-музыка
    16.02.2020, 20:45
Текст:   Олег Усков

Тридцатилетняя певица, телеведущая канала Russian Musicbox и модель Playboy Кира Шайн рассказала "свою непростую историю".

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Согласно откровениям артистки KP.RU, проблемы со здоровьем начались у Киры, когда ей исполнилось 26 лет. Причем обследовалась она не сразу, а только после того, как перенесла инсульт.

Уточнено: сначала модель "не придавала большого значения головным болям - пила обезболивающие таблетки". Но в этого все закончилось оперативным вмешательством. Благодаря которому Кира "продолжает реабилитацию и смогла вернуться к активной жизни".

По словам Шайн, после того, как СМИ начали активно обсуждать болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположив, что у "прекрасной няни" злокачественная опухоль головного мозга, знакомые все чаще расспрашивают Киру и о ее истории.

Как признается певица, "от того, что происходит сейчас с Настей", ей очень грустно. Ведь про ужасы нездорового мозга она знает не понаслышке - у Киры была опухоль "в левой теменной части под черепной коробкой".

"Она росла, из-за чего у меня случился инсульт, только тогда я попала в больницу. Первое МРТ, на котором обнаружили новообразование, я сделала в конце мая, а операция была в августе", - пояснила женщина. Добавляя, что вариантов ложиться под нож хирургов или не ложиться у нее просто не было, так как жить с жуткой головной болью стало невыносимо - модель "практически не спала".

После операции врач объяснил артистке: ее внутричерепной опухоли было года два, и она оказалась не злокачественной. Но это девушка узнала уже после операции. Ведь "для выявления этого необходимо было вскрыть череп и удалить ее".

Фото: EPA/ VIRGINIA FARNETI
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Мало того - "гарантий никто не дал, что опять не вырастет", поэтому Кира теперь постоянно наблюдается у специалистов. "Как сказал мой врач: все новообразования головного мозга опасны для жизни", - заключает модель.

Далее обращаясь к Заворотнюк словами приободрения: "Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться".

"Многим дает силы и помогает, когда воспринимают ситуацию, как сигнал от Бога, что нужно что-то поменять в жизни. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет", - уверена певица. Подытожив: "Всегда надо верить в себя и в чудо", ведь "мысли материальны".

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