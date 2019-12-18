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Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей

Новости
    18.12.2019, 19:26
Текст:   Олег Усков

Близкие находящейся в больнице российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследования.

Фото людей с камерами, которые досаждают семье артистки, опубликованы в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки Заворотнюк.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее?" - задаются риторические вопросы в подписи к снимкам.

"Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема", - уверены родные актрисы. Выражая мнение, что предлагать сотрудникам медицинского учреждения торговать информацией о пациентах - "это низко".

В заключение семья Анастасии еще раз просит не переходить границы и оставить ее в покое. "Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески", - призывают родные артистки. Всем остальным пожелав добра.

Напомним. С лета в СМИ стала появляться информация о тяжелой болезни "прекрасной няни". В частности сообщалось, что у нее рак мозга. Близкие Анастасии долгое время отказывались от комментариев, но недавно подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.

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