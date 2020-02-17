Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 17 по 23 февраля

Антоновские шлягеры

К 75-летию Юрия Антонова на Первом канале премьера документального фильма "От печали до радости"... Слова к шлягеру "Для меня нет тебя прекрасней" написала Ирина Безладнова, редактор эстрадного отдела Ленконцерта, с которой у Антонова был короткий роман. Сейчас Ирина живет в США, и для фильма записали с ней интервью. Это единственная женщина, которая рассказала о своих отношениях с композитором. Сам Антонов шутит, что откровенничать о личной жизни его не заставит ни НКВД, ни гестапо. Но в этот раз Юрий Михайлович был откровеннее, чем обычно, и рассказал о своей жизни, мечтах и людях, которые сыграли важную роль в его судьбе. Считается, что песню "Анастасия" Антонов посвятил своей первой жене. Они расстались, когда та уехала в США. Но на самом деле слова сочинил Леонид Фадеев задолго до знакомства с Антоновым и его жена тут совершенно ни при чем. Тем более что первую жену Антонова звали Ида. Он был женат трижды, но о его супругах даже близкие друзья почти ничего не знают. У Антонова двое детей: дочь от третьего брака Людмила и сын Михаил. Но где они живут, чем занимаются, общаются ли с отцом, неизвестно. "Мои дети - это мои песни, ими и довольствуйтесь", - смеется Антонов. В фильме принимают участие: Александр Розенбаум, Игорь Бутман, Григорий Лепс, Лидия Козлова - вдова Михаила Танича, Сергей Мазаев, Вячеслав Малежик и другие.

Первый канал, 22 февраля, 10:15

Вечер памяти Караченцова

Первый канал представляет Вечер памяти Николая Караченцова из московского театра "Ленком" с участием друзей, близких и коллег актера, звезд российской музыки. Ведущие - Анастасия Макеева и Дмитрий Певцов. В программе: артисты театра "Ленкома" и гр."Аракс" с музыкальными номерами из спектаклей "Автоград 21", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", Инна Чурикова, Александр Розенбаум, Илья Резник, Олег Митяев, Алексей Рыбников, Игорь Крутой, Валерия, Рудольф Фурманов и театр "Русская антреприза", Снежана Ширяева, Ольга Караченцова, Александр Малинин, Елена Камбурова, Максим Аверин, Сергей Степанченко и Елена Есенина, Игорь Миркурбанов, Владимир Васильев, шоу-балет "Тодес", Анастасия Макеева, Виктор Раков и Елена Степанова, Лариса Долина и другие.

Первый канал, 23 февраля, 15:00

Неизвестный Весник

Новый документальный фильм "Евгений Весник. Обмануть судьбу" - на канале "ТВ Центр". Жизнь Евгения Весника достойна романа - любовного, приключенческого и героического. Он должен был умереть при рождении, но прожил почти 90 лет. Он должен был стать одним из представителей советской "золотой молодежи", но вместо этого очутился в детском доме. Его не раз должны были убить на поле боя, но он, словно заговоренный, всегда уходил от смерти. Как будто свыше ему была уготована другая роль… Почему все браки Евгения Весника кроме последнего заканчивались разводом? Что мучило его до конца дней? И по какой причине вдова актера не смогла исполнить его последнюю волю? В фильме снимались: Юрий Соломин, Зоя Зелинская, Борис Грачевский, Борис Клюев, Владимир Дубровский, Нонна Весник (вдова Евгения Весника), Марина Каменева (приёмная дочь), Евгений Весник (сын), Владимир Весник (двоюродный брат).

ТВ Центр, 23 февраля, в 10:35

Мужская харизма Бориса Щербакова

Премьера документального фильма "Борис Щербаков. Вечный жених" - на канале "ТВ Центр". Борис Щербаков начал сниматься в 12 лет и до сих пор нарасхват у режиссеров. Актер МХАТа, он отдал этой легендарной сцене 30 лет жизни. Его внешность и талант позволяют играть и праведников, и негодяев. Щербаков начинал с амплуа социального героя, потому что, как сам говорит, секс-символов в нашем кино не было, но от внешности и мужской харизмы не уйти. В кино Щербаков играл с самыми красивыми и востребованными актрисами Союза. И многие были готовы продолжить отношения и после окончания съемок. Он не отказывался - тоже увлекался. Жене Татьяне про все романы мужа докладывали, но она понимала, что их брак важнее сиюминутных отношений. Да и влюбчивость оказалась не единственным из грехов Щербакова. Одно время он начал сильно выпивать, пропадая в компаниях, которые его жене категорически не нравились. Как Татьяна смогла справиться с традиционной русской бедой? Каким образом в 54 года Борис Васильевич стал "бездомным"? Ответы на эти и другое вопросы - в картине. Участники фильма: Борис Щербаков, Наталия Белохвостикова, Александр Панкратов-Черный, Сергей Колесников, Андрей Житинкин, Наталья Бочкарева, Алексей Маклаков, Татьяна Бронзова (жена), Ольга Щербакова (сестра).

"ТВ Центр". 23 февраля, в 23:15

Музыка Геннадия Гладкова

18 февраля исполняется 85 лет народному артисту России, композитору Геннадию Гладкову. Именно он автор музыки ко многим популярным отечественным фильмам и мультфильмам, мюзиклам и музыкальным спектаклям - "Бременские музыканты", "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев", "Собака на сене", "Дульсинея Тобосская". В программе "Линия жизни" Гладков расскажет, кому он обязан приходом в кино, как появился знаменитый мультфильм "Бременские музыканты", о творческом содружестве с Марком Захаровым и Игорем Владимировым и о соавторах-поэтах. В программе-концерте "Романтика романса", посвященной композитору, примут участие: Анна Бутурлина, Евгений Вальц, Анна Гученкова, Валерий Яременко, Александр Казьмин и Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Дирижер - Андрей Капралов.

"Россия К", 23 февраля, 17:10; "Романтика романса", 23 февраля, 18:05

Невесты - в городе

Фото: предоставлено каналом "Россия 1"

Сериал-мелодрама "Город невест" - премьера канала "Россия 1". Город Иваново - "текстильная столица" России, "город невест". Здесь живут и работают на ткацкой фабрике четыре подруги - Настя, Алина, Соня и Катя. Подруги всегда поддерживают друг друга. И у каждой свои проблемы в личной жизни. Все меняется в день свадьбы Настиного брата - Лёни. Его находят мертвым в реке, а Юру - жениха Насти - обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения все больше запутываются в тугой клубок преступлений и лжи. Люди решаются на поступки, которые раньше и вообразить не могли. И все труднее становится понять - кто же здесь на самом деле жертва, а кто - кукловод? В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Тимофей Каратаев, Роман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Сидихин, Вероника Пляшкевич и другие.

"Россия 1", с 17 февраля, 21:00

Растрогать зрителя

На канале Dомашний стартует "Фабрика мелодрам" - линейка премьерных четырехсерийных фильмов о любви. 17 февраля - "Чужая жизнь". Главная героиня - бизнесвумен Елена становится виновницей ДТП. Чтобы загладить свою вину, она под чужим именем знакомится с водителем пострадавшей машины Алексеем…18 февраля продолжит премьерную линейку детективная мелодрама "Следы в прошлое" - история талантливого архитектора Юлии, которая пытается обелить имя пропавшего без вести отца и спасти свою любовь. 19 февраля - премьера картины "День солнца". Владелица художественной галереи Анна спустя 20 лет встречает свою первую любовь - знаменитого художника Вадима Хорса....

20 февраля - романтическая мелодрама "Стеклянная комната". Учительница географии Елена находит на крыльце рыжего котенка. У Елены в прошлом есть тайна, а котенок - намек, что кто-то ее знает. 21 февраля зрителей ждет комедийная мелодрама "Полюби меня такой": история перевоспитания капризной дочки миллионера, которой пришлось вести хозяйство в глухой деревне. Истории осиротевших детей и их спасителей в мелодрамах "Подкидыш" и "Наседка" - 24 и 25 февраля. Рассказ о судьбе художницы Даши в картине "Неслучайные встречи" и остросюжетная мелодрама "Часы с кукушкой" - 26 и 27 февраля. А завершит февральскую "Фабрику мелодрам" фильм "Слепой поворот" (28 февраля). Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Подставить ей плечо его готовы сразу двое - друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?

Dомашний, 17 - 28 февраля, 19.00

От врача ушла жена

Фото: предоставлено каналом "Dомашний"

На СТС - премьера драмеди "Филатов", в которой востребованного гинеколога Филатова (Федор Бондарчук) окружают эффектные героини в исполнении самых ярких актрис российского кинематографа - Олеси Судзиловской, Марии Ароновой, Галины Польских, Юлии Топольницкой, Алины Алексеевой и других. Мужскую половину сериала представят: Максим Лагашкин, Егор Корешков и Эммануил Виторган. По сюжету доктора Андрея Филатова - первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина - внезапно бросает жена Алиса. Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с ее уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнает девушек, тем больше понимает: его жена абсолютно идеальна, и ее во что бы то ни стало надо вернуть. Главную женщину в жизни Филатова сыграла Олеся Судзиловская. Роль единственной женщины, не очарованной популярным врачом, исполняет Мария Аронова, которая стала обаятельным секретарем Лорой Палной.

СТС, 17 февраля, 19.00

Как не стать жертвой аферы

Новый сезон реалити "Решала" - с 17 февраля на "ЧЕ!" Как бы бдительны не были люди, но мошенники постоянно совершенствуют свои навыки: становятся хитрее, умнее, наглее. У них нет принципов: жертвой может стать ребенок, молодая девушка, неизлечимо больной или беззащитный пенсионер. А потому у Влада Чижова всегда есть кому помочь и с кем бороться, защищая честных граждан. В новом сезоне реалити "Решала" ведущий снова разоблачает беспринципных аферистов, которые стали настолько бесчеловечны, что используют в своих схемах благие намерения людей. Искренне желая помочь другим, люди сами становятся подозреваемыми в совершении афер. Нередко жертвами мошенников становятся люди на грани отчаяния. Находясь в поисках работы или пытаясь победить недуг, они продолжают попадаться на простые уловки

"ЧЕ!", 17 февраля, 22:00

Февраль изменит "Календарь"

На ОТР - премьера нового формата программы "Календарь", которая по утрам заряжает зрителей полезной информацией. Любопытные исторические факты, консультации специалистов, музыкальные новинки, театральные и кинопремьеры, полезные советы - всё, что остается в тени новостей политики и экономики. А главное, в студию программы приходят известные личности, которых ведущие Маруся Карпова и Максим Митченков расспрашивают о самых интересных событиях в их жизни. Теперь программа стала продолжительнее, так как в каждом выпуске будет по два гостя. Осенью прошлого года народной артистке России Александре Захаровой внезапно пришлось освоить новую профессию. После смерти отца и худрука "Ленкома" Марка Захарова руководство театра предложило ей доделать в качестве режиссёра новый спектакль "Капкан", премьера которого была намечена на декабрь. О том, как она справилась с новой задачей, а также о своих последних актерских работах Александра Захарова расскажет 20 февраля. 21 февраля гостем программы станет главный редактор портала "Грамота.ру", радио и телеведущий Владимир Пахомов, который расскажет, как изменился наш язык за последние годы и что с ним произойдет в обозримом будущем.

ОТР, по будням, 06:00, 9:15.

Таланты на острове Бали

"МУЗ-ТВ" запускает реалити "Место под солнцем". Уже 18 февраля герои реалити-блокбастера начинают ожесточенную борьбу за главный приз - квартиру в Москве и контракт с телеканалом "МУЗ-ТВ". Ранее телеканал уже раскрыл имена первой тройки музыкальных наставников шоу: ими стали Диана Арбенина, Глюкоза и солисты группы "Дискотека Авария". Всего в шоу "Место под солнцем" примет участие 8 звездных тренеров. Каждую неделю на остров Бали, где находятся участники, в течение 40 дней, будет приезжать один наставник, а значит музыкальные жанры шоу тоже будут меняться и удивлять зрителей неожиданным исполнением известных хитов. Направлять участников проекта будут также Юлианна Караулова, Natan, "Отпетые мошенники", Тимур Родригез, а также Gayazovs Brothers. Абсолютный хит "Люби меня, люби", которую исполняют "Отпетые мошенники", стал гимном проекта.

"МУЗ-ТВ", 18 февраля, 18:30

Весь мир - поет

Сериал "Необыкновенный плейлист Зои" (Zoey's Extraordinary Playlist) - на ресурсе "Амедиатека". Музыка нас связала - это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный "дар" превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл. В легкой и остроумной комедии на первом плане блистает Джейн Леви ("Касл-Рок"), а среди второстепенных героев мелькает ТВ-легенда Питер Галлахер ("О.С. - Одинокие сердца").

Amediateka, с 17 февраля

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Кино - в "Квадрате"

Фото: предоставлено Первым каналом

На Первом канале покажут фильм Рубена Эстлунда "Квадрат" (The Square). Картина получила главный приз Каннского кинофестиваля 2017 года. "Квадрат" - новый экспонат шведской галереи современного искусства, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор музея Кристиан. Он богат, хорош собой, разведен и воспитывает двух дочерей: коллеги, арт-тусовка, девушки - все без ума от Кристиана. Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят Кристиана забыть и "Квадрат", и его заповеди. В фильме, продолжая традицию "Игры" и "Форс-Мажора", Эстлунд рисует ироничный портрет современного общества.

Первый канал, 22 февраля, 00:30