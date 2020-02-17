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17.02.2020 11:01
Рубрика: В мире

Демократы во время дебатов обвинили Блумберга в желании "купить" выборы

Текст: Максим Макарычев
Достаточно бурно прошли дебаты потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии США в воскресенье. В своих выступлениях они были зациклены на миллиардере Майкле Блумберге, сопернике, который не участвовал в них.
Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

Берни Сандерс, Джо Байден, Эми Клобучар, Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич - все они выбрали в качестве мишени Блумберга, обвиняя его в том, что он "купил возможность участвовать в выборах". Претенденты-демократы дали понять, что они хотят задать бывшему мэру Нью-Йорка массу вопросов во время дебатов, в которых он отказывается принимать участие, сообщает The Associated Press.

"Он думает, что может купить эти выборы, - сказал Берни Сандерс о Блумберге в Карсон-Сити, штат Невада. - Тогда у меня есть новость для мистера Блумберга - американцы устали от того, что миллиардеры покупают выборы!"

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Их атаки являются признаком того, насколько серьезно его конкуренты на электоральном поле начинают воспринимать Блумберга, который по ряду соцопросов занимает уже третье место в рейтинге популярности у демократических избирателей. Блумберг не принял участие в праймериз в тех штатах, в которых прошло или проходит досрочное голосование, включая Неваду, где они состоятся 18 февраля. Вместо этого, бизнесмен и политик сосредоточился на 14 штатах, которые проголосуют на первичных выборах в так называемый "супервторник", 3 марта. По информации The New York Times, он уже потратил более 417 миллионов долларов своего собственного многомиллиардного состояния на рекламу по всем Соединенным Штатам, что является беспрецедентной суммой в истории страны для любого кандидата в ходе праймериз.

В этой связи стиль предвыборной кампании Майкла Блумберга поразительно схож с тем, что проводил нынешний глава государства Дональд Трамп, миллиардер, который позиционировал себя как политик, действующий без какой-либо поддержки и рассчитывающий исключительно на свои ресурсы. Трампу также ставили в вину то, что он "сорит деньгами", и припоминали старые "грешки".

Вот и сейчас в нелояльных миллиардеру СМИ, владеющему собственным, известным на весь мир, новостным агентством, появляются свидетельства женщин, которых он, якобы, унижал в 1980-1990 годы своими сексистскими и даже якобы расистскими высказываниями. Сам Блумберг на эту шумиху в медиа внимания не обращает. Сотни миллионов долларов, которые экс-мэр Нью-Йорка вложил в "супервторник", только усилили, по оценке экспертов, опасения и чувство неуверенности демократических претендентов.

Фото: AP Photo
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На своем предвыборном митинге социалист Сандерс припомнил Блумбергу его "буржуазные" заявления против повышения минимальной заработной платы для американцев и его жесткую позицию по поводу социальных инициатив Барака Обамы во время его президентства. В субботу Сандерс предположил, что излишний консерватизм бывшего мэра и спорные комментарии делают его слабым кандидатом против Дональда Трампа, обвинив его в том, что Блумберг "со всеми его деньгами не создаст того волнения и энергии, которые нам нужны, чтобы победить главу Белого дома". А в воскресенье к сенатору из Вермонта присоединился нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который поддержал позицию Сандерса в отношении своего предшественника на посту градоначальника. Со своей стороны, бывший вице-президент США Джозеф Байден, обращаясь к Блумбергу в интервью на канале NBC Meet The Press, которое вышло в воскресенье, заявил, что "шестьдесят миллиардов долларов (состояния Блумберга - прим. "РГ") могут принести вам много рекламы, но он не может стереть из памяти ваши слова (о женщинах - прим. "РГ")".

Сенатор Клобучар, выступая на канале CBS, обвинила Блумберга в том, что он обходит стороной дебаты или жесткие телевизионные интервью. "Я никогда не перебью его деньгами на рекламу, но я могу победить его на сцене дебатов", - сказала она.

Но даже несмотря на то, что кандидаты от демократов, баллотирующиеся на выборах, отвели центральное место обсуждению кандидатуры Блумберга, они также сосредоточились на получении голосов избирателей из числа национальных меньшинств, которые, по прогнозам наблюдателей, будут играть ключевую роль во время праймериз в Неваде и Южной Каролине.

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