В США обнародован доклад о поиске внеземной жизни

Международная команда астрономов представила официальные данные о результатах массового поиска космических радиосигналов, которые могли бы стать доказательством существования внеземной жизни. Исследования были проведены при помощи самого крупного радиоприемника в мире - обсерватории в Грин-Бэнк (США).

Как сообщает EurekAlert, исследование было проведено компанией Breakthrough Listen, базирующейся в Калифорнийском университете в Беркли. Доклад о полученных результатах был оглашен на ежегодном заседании Американской ассоциации содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science).

Команда во главе с аспиранткой Университета Пенсильвании Софией Шейх использовала метод под названием транзитная фотометрия. Он позволяет обнаружить чрезвычайно малые отклонения в спектре видимого света, когда некий космический объект проходит межу нами и какой-либо звездой.

Этот метод широко используется для поиска экзопланет. В данном случае астрономы анализировали сведения, полученные при помощи радиотелескопов Parkes в Австралии и Green Bank в США. Они искали радиосигналы от 20 ближайших звезд в так называемом C-диапазоне - это радиоволны с частотой от четырех до восьми гигагерц.

"Об этом регионе много говорилось ранее, но никогда в нем не проводился целенаправленный поиск, - объясняет София Шейх. - Если бы у других цивилизаций были телескопы, подобные нашему, они бы знали, что в Солнечной системе есть планеты, перекрывающие свет звезды, и даже знали бы, что на Земле существует жизнь. Именно так мы открыли тысячи других экзопланет, поэтому можно предположить, что именно так и другие разумные виды находят планеты. И если они знают, что мы здесь, то могут подать нам сигнал".

Однако, как следует из доклада, Шейх и ее команда пока не нашли никаких технических радиосигналов, которые могли бы указать на существование внеземной цивилизации. Тем не менее, проведенный анализ позволил сократить масштабы поиска, который будет продолжен.

"Мы не нашли никаких инопланетян, - заявил на брифинге для СМИ главный исследователь Breakthrough Listen Эндрю Симон. - Но надо учитывать, что мы установили очень строгие ограничения на присутствие в галактике технологически развитых внеземных видов - в пределах радиочастотного спектра 4-8 гигагерц. Полученные результаты позволят тем, кто пожелает улучшить проведенный эксперимент, подняться еще одну ступеньку".

Добавим, что в рамках проекта астрономы направляли телескоп на каждую звезду в течение пяти минут, а потом на такое же время отводили его в сторону. Затем процесс повторяли еще дважды.

В результате были пойманы сотни радиосигналов, которые поначалу были идентифицированы как необъяснимые. Впрочем, объяснение им все-таки нашлось. В большинстве случаев это были земные радиопомехи, а в четырех случаях "инопланетные" сигналы оказались сигналами от пролетающих искусственных спутников.

По итогам исследования компания Breakthrough Listen опубликовала почти два петабайта данных. В июне прошлого года был также обнародован петабайт данных, полученных от радио- и оптических телескопов. Объем информации так велик, что исследователи призвали общественность искать вместе с ними данные о потенциальных сигналах от интеллектуально развитых цивилизаций.