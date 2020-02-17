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17.02.2020 18:40
Рубрика: Власть

Пустырь, фонарь, собаки

Эксперты назвали 220 опасных дорог в школу
Текст: Ольга Бухарова, Татьяна Панина
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Деньги из региональных дорожных фондов можно будет тратить на обустройство безопасных пешеходных путей к школам. С такой инициативой намерен в ближайшее время выступить депутат Госдумы Юрий Швыткин. Об этом он рассказал на "горячей линии" в "Российский газете", где обсуждали, как и в каких условиях российские дети добираются до своих школ.

Часто их путь по вечерам проходит в полной темноте - нет фонарей. Мимо открытых канализационных люков, по сломанным ступенькам и мостам. А то и под вагонами стоящего товарного поезда или по проезжей части автодороги.

Во время "горячей линии" эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) из регионов рассказали об опасных дорогах и какие меры необходимо предпринимать, собирая ребенка в школу.

Список дорог в школу, которые сделают безопасными в этом году

Юрий Швыткин - член регионального штаба ОНФ. И он прекрасно знает, как часто на обустройство школьных дорог у муниципальных бюджетов не хватает денег. Потому и предлагает выделять на это средства из дорожных фондов.

Впрочем, дело не только в деньгах. Об этом говорили другие представители ОНФ, отвечая на вопросы наших читателей. Организация уже шестой год реализует проект "Дорога в школу" (одноименная рубрика есть и в "РГ"). Каждый год составляет "дорожную карту" по благоустройству самых опасных дорог в школу. Карту на 2020 год эксперты ОНФ впервые представили на "горячей линии" в "РГ".

Есть и такие дороги к школе, которые проходят мимо мусорных свалок и полигонов, а также в местах скопления агрессивных людей

В этой "дорожной карте" - 220 дорог в школу, которые надо привести в порядок в 2020 году. Есть конкретные адреса. Виды работ. Какая среди них самая опасная дорога?

Александр Васильев, депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ: Все эти дороги одинаково опасны для детей. Но у каждой - свои недостатки.

За годы нашей работы со школьными дорогами мы определили девять основных проблем. На первом месте - недостаточное или неисправное освещение.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На втором - отсутствие тротуаров и дорожек. На третьем - опасные пешеходные переходы через автомобильную или железную дороги.

На четвертом месте - опасные здания (гаражи, заброшенные стройки и прочее). И на пятом месте - опасные условия пути, например открытые канализационные люки.

А бродячие собаки есть в этом списке?

Александр Васильев: А как же! Они и другие дикие животные - на седьмом месте в рейтинге опасных дорог, следом за пустырями, автостоянками и местами, заросшими деревьями. И вы очень удивитесь, но есть и такие дороги к школе, которые проходят мимо мусорных свалок и полигонов, а также в местах скопления агрессивных людей.

И к каждому этому опасному месту требуется свой подход.

Хорошо. Отправили вы эту "дорожную карту" в муниципалитеты. Они согласились с вашими замечаниями. А что потом? Вы как-то контролируете, меняется ли ситуация? Предусмотрено какое-то наказание для чиновников, которые ничего не сделают.

Александр Васильев: Тут несколько вариантов развития события. От общественного порицания до прокурора.

Иногда, чтобы заставить работать и реализовывать предложения, нам приходится выходить на прокуратуру, чтобы она защищала интересы граждан. И в случае необходимости передавала дело в суд. Такие случаи тоже были.

Юрий Швыткин: В нашу работу по безопасным дорогам в школу вовлечены все контролирующие органы, в том числе правоохранительные, а также образования. Я, например, когда выхожу в рейды по Красноярску, сразу беру с собой тех, от кого зависит решение вопроса.

Так делают и многие мои коллеги. Это помогает оперативно наладить контроль за дорогой. И решить проблемы. Например, дорога идет через нерегулируемый перекресток. Это задача местного управления ГИБДД. Или через гаражи. Опасно. Но снести их нельзя. Какой выход? Срочно приблизить к этому месту дислокацию патрульно-постовой службы. Здесь уже нужно решение органов МВД.

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
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И вам на все это хватает полномочий?

Юрий Швыткин: У нас их достаточно. Но, безусловно, необходимо расширить и возможности региональной власти, например, при распределении средств из региональных дорожных фондов. И установить здесь приоритет - на содержание дорог и благоустройство территории вблизи школ и других учебных заведений в муниципальных образованиях.

А на муниципальном уровне следует ужесточить ответственность за качество проведения работ у школ, создание необходимой инфраструктуры в соответствии с национальными стандартами. По всей цепочке надо выстроить такую систему ответственности: от родителей, учителей, власти до самих школьников.

О каких опасных дорогах в школу рассказали экспертам наши читатели, вы узнаете в полной версии отчета с "горячей линии" в ближайшем номере "Российской газеты".

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура РГ-Видео РГ-Фото

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