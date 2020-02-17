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17.02.2020 15:38
Рубрика: Экономика

ФТС рассказала об инициативах по регулированию интернет-посылок

Текст: Юлия Кривошапко
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза может появиться отдельная глава, посвященная интернет-торговле и введению на этом рынке института уполномоченного экономического оператора, сообщил журналистам первый зампред Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Эти меры позволят отрегулировать "цифровые торговые каналы" и пресечь практику применения различных схем, которые используют граждане для занижения стоимости ввозимых товаров, пояснил он.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В последние годы объемы ввоза в Россию посылок в рамках интернет-торговли каждый год удваивались. По итогам 2011 года их было около 11 млн. В 2018 году - почти 349 млн - рост более чем в 33 раза.

"В 2019 году мы зафиксировали небольшое снижение, связанное, по нашему мнению, с некоторым насыщением рынка: "Почта России" ввезла 332 млн посылок и еще 8,3 млн - экспресс-перевозчики", - рассказал Давыдов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Тем не менее, объемы, по его словам, остаются гигантскими. Вместе с тем, в 2019 году только 0,07% посылок попадали под таможенные платежи. В этом году (порог беспошлинного ввоза с 1 января был снижен с 500 до 200 евро) - 0,2 процента. Средний платеж - меньше 2 тысяч рублей.

"В нашем понимании то, что сейчас ввозится в интернет-посылках, уже давно не товары для личного пользования. Это новый вид торговли, который необходимо особым образом отрегулировать", - констатировал первый замруководителя ФТС.

Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии идет работа в этом направлении, уточнил Давыдов. 31 января было заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Дано поручение к следующему заседанию в мае представить предложения по дальнейшему регулированию этого сегмента через беспошлинные пороги ввоза и выделению в Таможенном кодексе Евразийского союза отдельной статьи посвященной интернет торговле с введением уполномоченного экономического операторов.

"В нашем понимании это могут быть "Почта России" и экспресс-перевозчики, - пояснил Давыдов. - Они должны быть наделены полномочиями вносить таможенные платежи за граждан, а также взаимодействовать с интернет-площадками. Речь о том, что они могли бы, в том числе, заниматься контролем стоимости ввозимых посылок, чтобы не было обмана, подмены и прочих схем, которые использую граждане и которые мы постоянно пресекаем".

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