Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Россиянин открыл счет уже на восьмой минуте. Получив пас от Яго Аспаса, Смолов вышел на рандеву с Тибо Куртуа и переиграл бельгийца. Надо отметить, что в первом тайме "Сельта" выглядела ничуть не хуже лидера первенства. Будь гости чуть удачливее, они вполне могли бы во второй раз огорчить "Реал". В частности, опасно бил головой Джозеф Айду, но Куртуа спас хозяев.

Во второй половине "королевский клуб" активизировался и довольно быстро повел в счете. Сначала отличился Тони Кроос, а на 65-й минуте с пенальти забил капитан "сливочных" Серхио Рамос. Через несколько минут после гола испанца главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заменил Смолова, выпустив вместо него Дениса Суареса.

Но решающим стал выход на поле во втором тайме Санти Мины. Именно 22-й номер "Сельты" установил окончательный счет матча - 2:2.

В турнирной таблице "Реал" вновь опередил "Барселону" и стал лидером чемпионата Испании. В активе "королевского клуба" 53 очка, у каталонцев - 52. Что касается "Сельты", то у команды из Виго 21 набранное очко. Столько же у занимающего 17-ю строчку "Мальорки". В следующем туре команда из Виго примет 22 февраля одного из конкурентов в борьбе за выживание "Леганес".