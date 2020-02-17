Новости

Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции 02:30
Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией и Беларусью 02:27
Twitter Примеры назвал Смолова царем 01:45
Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом" 01:13
Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде 00:42
Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо 00:29
Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 16.02.2020
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 16.02.2020
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 16.02.2020
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 16.02.2020
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 16.02.2020
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 16.02.2020
У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга 16.02.2020
СК начал проверку после смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных 16.02.2020
СМИ: Кокорин провел первую тренировку в составе "Сочи" 16.02.2020
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess 16.02.2020
Посол России в Турции рассказал об угрозах в своей адрес 16.02.2020
Логинов объяснил, почему не выиграл гонку преследования на ЧМ 16.02.2020
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам 16.02.2020
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова 16.02.2020
Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Туре" 16.02.2020
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России 16.02.2020
Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира 16.02.2020
"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу 16.02.2020
В Испании выселяют жителей целого городка 16.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 01:13
Рубрика: Спорт

Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Текст: Артур Нанян
В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" - 2:2. В этой встрече свой первый мяч за клуб из Виго провел Федор Смолов.

Россиянин открыл счет уже на восьмой минуте. Получив пас от Яго Аспаса, Смолов вышел на рандеву с Тибо Куртуа и переиграл бельгийца. Надо отметить, что в первом тайме "Сельта" выглядела ничуть не хуже лидера первенства. Будь гости чуть удачливее, они вполне могли бы во второй раз огорчить "Реал". В частности, опасно бил головой Джозеф Айду, но Куртуа спас хозяев.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Смолов рассказал о главных отличиях чемпионатов России и Испании

Во второй половине "королевский клуб" активизировался и довольно быстро повел в счете. Сначала отличился Тони Кроос, а на 65-й минуте с пенальти забил капитан "сливочных" Серхио Рамос. Через несколько минут после гола испанца главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заменил Смолова, выпустив вместо него Дениса Суареса.

Но решающим стал выход на поле во втором тайме Санти Мины. Именно 22-й номер "Сельты" установил окончательный счет матча - 2:2.

В турнирной таблице "Реал" вновь опередил "Барселону" и стал лидером чемпионата Испании. В активе "королевского клуба" 53 очка, у каталонцев - 52. Что касается "Сельты", то у команды из Виго 21 набранное очко. Столько же у занимающего 17-ю строчку "Мальорки". В следующем туре команда из Виго примет 22 февраля одного из конкурентов в борьбе за выживание "Леганес".

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)

Главное сегодня

Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд