Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции

Новости

В США обнародован доклад о поиске внеземной жизни 14:50
В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны 14:46
В Подмосковье медсестра устроила поножовщину дома 14:45
Директор "Лицедеев" извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем 14:43
На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве 14:38
В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки 14:36
В Кремле предложили Зеленскому обсудить патрулирование границы с Донбассом 14:34
В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин 14:32
В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках 14:31
Видео: С места крушения Ми-8 на Ямале изъяли образцы топлива 14:30
В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже 14:26
Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году 14:20
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям 14:15
Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими 14:13
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 14:07
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода 14:05
Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров 14:05
Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов 14:03
В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту 14:02
Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов 14:02
Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице 13:54
Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран 13:51
Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов 13:50
Руководство "французского "Оскара" ушло в отставку из-за скандалов 13:49
Пермские ученые оцифровали яйцо динозавра 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 13:35
Рубрика: Спорт

Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции

Текст: Максим Домчев

Популярное французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную прошедшего 25-го тура чемпионата Франции.

Смолов прокомментировал свой первый гол за "Сельту"

В число лучших вошел и 23-летний российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако". В матче против "Монпелье", который завершился победой монегасков со счетом 1:0, футболист сборной России отметился голевой передачей и своей игрой заслужил немало лестных отзывов во французских СМИ. Также в топ-11 игроков тура попал и защитник "Монако" Камиль Глик.

Очередная победа помогла "Монако" набрать 38 очков и подняться на пятое место в таблице. А ведь на старте сезона эту команду сильно лихорадило, она долгое время шла в нижней части турнирной таблицы.

Головин в нынешнем чемпионате Франции записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд