Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции

Популярное французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную прошедшего 25-го тура чемпионата Франции.

В число лучших вошел и 23-летний российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако". В матче против "Монпелье", который завершился победой монегасков со счетом 1:0, футболист сборной России отметился голевой передачей и своей игрой заслужил немало лестных отзывов во французских СМИ. Также в топ-11 игроков тура попал и защитник "Монако" Камиль Глик.

Очередная победа помогла "Монако" набрать 38 очков и подняться на пятое место в таблице. А ведь на старте сезона эту команду сильно лихорадило, она долгое время шла в нижней части турнирной таблицы.

Головин в нынешнем чемпионате Франции записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи