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17.02.2020 15:38
Рубрика: В мире

Гренландия собирается продавать талую воду

Текст: Юрий Ершов

Власти Гренландии могут неплохо заработать на глобальном потеплении климата. Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, еще в декабре ученые пришли к выводу, что мощный ледяной покров острова тает быстрее, чем предполагалось ранее.

Фото: pixabay.com
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В опубликованном журналом Nature исследовании утверждается, что, начиная с 1992 года, растаяло уже 3,8 миллиарда тонн гренландского льда - намного больше, чем в предыдущие десятилетия.

Правящие круги Гренландии решили воспользоваться дарами природы. "Наши исследования показали, - говорит министр энергетики острова Йесс Сване, что мы обладаем огромными ресурсами чистейшей воды и предлагаем ее всем желающим. А желающих может оказаться много. Ведь потепление климата на планете приведет и к тому, что вода вскоре станет дефицитом на Земле".

Поэтому, по словам министра, которого цитирует Tagesspiegel, власти острова решили превратить талую воду Гренландии в рыночный продукт. С этой целью, по словам чиновника, открыты 16 лицензий для предприятий на добычу и продажу талой воды. А уж куда получившие эти лицензии предприятия будут ее поставлять, - это дело самих предприятий. "Надеюсь, - заключил Сван, - они смогут выйти и на зарубежный рынок".

В мире Европа Дания Общество Экология Климат на Земле

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