Япония эвакуировала всех своих граждан из китайской провинции Хубэй

Япония эвакуировала всех своих граждан с территории китайской провинции Хубэй, где с высокой скоростью распространяется коронавирус COVID-19.

Пятый чартер с пожелавшими вернуться из опасного региона на родину японцами и членами их семей утром 17 февраля приземлился в токийском аэропорту Ханэда, передает телерадиокомпания NHK. Самолет доставил на территорию островного государства в общей сложности 65 человек, из которых 36 - японские граждане, 29 - их родственники с китайскими паспортами.

Прибывшим в Токио людям предстоит сдать анализы на коронавирус. Лиц с положительными пробами на инфекцию поместят в лечебные учреждения, остальных ждет двухнедельный карантин.

Напомним, что до этого японские власти направили в китайский город Ухань четыре чартерных рейса, с помощью которых эвакуировали 763 японца.