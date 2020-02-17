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17.02.2020 20:45
Рубрика: Власть

Россия под крылом

Иностранные инспекторы проверят наши гарнизоны
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
На этой неделе российскую территорию вновь проинспектируют иностранные контролеры. В рамках международной программы "Открытое небо" группа офицеров из США, Литвы и Эстонии под контролем наших специалистов пройдет на шведском самолете СААБ-340 по заранее утвержденному маршруту. Помимо РФ зона международного контроля включает еще и некоторые районы Белоруссии.

Какие именно гарнизоны интересуют эту миссию, не сообщается. Однако известно, что в последние месяцы под визуальный контроль главным образом попадают граничащие с Украиной области нашей страны. Международные инспекторы хотят лично убедиться, что российские войска не ведут там опасную для соседей военную деятельность.

Фото: Adrian Pingstone/ wikimedia.org
США не упускают возможности провести разведку наших гарнизонов

Более того, американцам и офицерам из США и Прибалтики официально разрешили фотографировать с воздуха и снимать на видео места расположения наших воинских частей и все перемещения личного состава и техники. На борту самолета-наблюдателя имеется соответствующая аппаратура контроля и фиксации. За тем, чтобы иностранцы применяли ее по установленным правилам, проследят представители Минобороны России. Летать и снимать можно. А вот приземляться запрещено.

Одновременно российско-белорусская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Греции. С самолета Ан-30Б они "просканируют" местность по маршруту в несколько сотен километров. Стартует Ан-30Б с аэродрома Неа-Анхиалос, а сама миссия продлится до пятницы, 21 февраля.

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