Итальянские журналисты "ускорили" выход интервью Сергея Лаврова

Предполагалось, что интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова итальянской газете "Стампа" появится во вторник, когда начнутся российско-итальянские переговоры в формате "2+2" (встречаются министры обороны и иностранных дел - от Ред). Однако издание решило выпустить интервью на день раньше. 18 февраля газета "Стампа" не выйдет из-за забастовки сотрудников.

Ответы Лаврова итальянским журналистам появились практически одновременно с появлением в СМИ комментария польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Тот, в частности, заявил, что Москва представляет собой очень серьезную угрозу, что действует она в ущерб интересам Запада, и, чтобы противостоять ей, Евросоюз должен объединиться с другими странами, прежде всего с США.

Конечно, Чапутович - пример русофоба, в отношении взглядов которого применима русская поговорка: "горбатого могила исправит". И все же ведущие страны Старого света, ратующие за европейскую солидарность, не могут проигнорировать такую реакцию Варшавы и ее прибалтийских единомышленников. В этой связи начинающийся в понедельник визит Лаврова в Рим, помимо традиционного обмена мнениями по международной повестке, должен дать не расплывчатый ответ - на чьей стороне итальянские власти. Поддерживают ли они точку зрения Макрона, выступающего за диалог с Россией и отказ от вредящих Европе санкций, или поляков с их исторической русофобией и жертвенной влюбленностью в Вашингтон.

После выступления Сергея Лаврова на мюнхенской конференции ее организаторы разрешили задать российскому министру только два вопроса. Один из них принадлежал итальянскому журналисту из газеты "Каррьера делла сера". Но, как выяснилось, его, в первую очередь, интересовали не взгляды Москвы на диалог с Евросоюзом, не угрожающая миру новая гонка вооружений, в том числе в космосе, а перспективы урегулирования конфликта в Ливии.

По мнению источников "РГ", сохраняющийся с Италией не один год формат "2+2" во многом обусловлен тем, что Рим никогда не занимал откровенно антироссийскую позицию в европейских дискуссиях и, напротив, стремился к налаживанию отношений, вопреки европейским ограничительным мерам. Тем не менее, санкции нанесли серьезный урон двусторонней торговле - товарооборот упал с 53,8 миллиарда долларов в 2013 году до 26,9 миллиардов в 2018 году. При этом потери итальянских производителей достигают порядка двух миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос газеты "Стампа" о том, каковы ожидания России от нового состава Еврокомиссии, Лавров назвал прошедшие годы "периодом упущенных возможностей в отношениях с Евросоюзом". По его мнению, "действуя по принципу наименьшего знаменателя, Брюссель сохраняет абсурдную увязку дальнейшего взаимодействия с Москвой с внутриукраинским урегулированием". Значительная часть урона, наносимого санкциями ЕС, несет Италия, что противоречит коренным интересам граждан двух стран. "Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии осознает несовместимость сохранения порочного "статус-кво" с поставленного им амбициозными задачами превращения Евросоюз в геостратегического игрока высшего ранга", - отметил глава МИД РФ.

Другой темой, которая интересовала итальянских журналистов, и которая неизбежно будет обсуждаться в ходе российско-итальянских министерских встреч на вилле Мадама под Римом, стала ситуация в Ливии. В заключительный день Мюнхенской конференции на ее полях за закрытыми дверями состоялись очередные консультации по ливийскому треку. Предполагается, что следующая после Берлина международная встреча по Ливии пройдет в Италии.

Журналистов "Стампы" интересовало, согласен ли Лавров с тем, что ситуация в Ливии "вновь выходит из-под контроля"? Российский министр такую постановку вопроса назвал не совсем корректной. "Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений", - пояснил он. По словам главы МИД РФ, противоречия между участниками конфликта зашли так далеко, что разрешить их в рамках одного, даже самого представительного форума невозможно.

Он назвал непонятной формулировку высказанных ранее намерений Евросоюза гарантировать территориальную целостность Ливии. "Гарантом в этом вопросе должны выступать сами ливийцы, а задача международного сообщества - содействовать им в создании необходимых условий. Универсальные же гарантии по урегулированию ситуации в Ливии может дать только Совет безопасности ООН", - разъяснил журналистам "Стампа" позицию России Сергей Лавров.

Справка РГ

Строительство виллы Мадама, где во вторник состоятся российско-итальянские переговоры министров иностранных дел и обороны, в начале 16 века кардинал Джулио де Медичи (он был кузеном Папы Римского Лео X) поручил Рафаэлю. Но тот умер в 1520 году, оставив стройку незавершенной. После этого руководство работами на вилле перешло к ученикам великого мастера. Здание было построено таким образом, чтобы оживить у его будущих хозяев в памяти описания античных строений. На вилле есть внутренний двор с монументальной лестницей и круглый дворик вокруг которого разбит сад. В 1941 году виллу, которая на тот момент принадлежала итальянскому министерству иностранных дел, выкупил Муссолини. Сегодня доступ посетителей на виллу Мадама ограничен, а для проведения экскурсии по ее саду необходимо получить разрешение МИДа.