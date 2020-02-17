Юрий Борисов - о том, как в него "вселился дух" Михаила Калашникова

В картине режиссера Константина Буслова прослеживается только одна линия судьбы Калашникова, а именно его оружейное творчество, его основное дело - как он создавал знаменитый автомат. Все остальные линии - по касательной, правда, любовной уделено чуть больше места. Авторы фильма, а соавтор сценария и один из продюсеров - Сергей Бодров-старший, выбрали такой же ход, как в советской кинокартине "Белое солнце пустыни": герой пишет письма домой. Только не жене, а матери. Настоящие ли это письма? Режиссер говорит, что многое в картине придумано, ведь это - художественный фильм. Однако разрешение у родных Михаила Тимофеевича было получено - в частности, у его дочери Елены Калашниковой.

Михаила Калашникова сыграл популярный сегодня молодой актер Юра Борисов (зрители знают его по фильмам "Бык", "Вторжение", "Т-34", "Хрусталь", "Елена" и другим). Когда смотришь фильм, видно, что артист многое привнес в эту роль. На встрече со СМИ Борисов признался, что на площадке много спорили - каким должен быть тот или иной эпизод. "Правда, в конце каждого рабочего дня все обнимались", - сгладила углы его партнерша Ольга Лерман, которая сыграла жену Калашникова. Однако, интересно, что еще рассказывает о фильме исполнитель главной роли.

За сколько вы разбираете и собираете автомат Калашникова?

Юрий Борисов: До фильма я вообще не держал его в руках. А когда "познакомился" с ним, то увидел, что он технически очень понятный, и его можно быстро разобрать и собрать. За время съемок моя сборка автомата улучшилась на 7-8 секунд.

Важно ли актеру, который играет реального персонажа, внимательно изучать своего героя?

Юрий Борисов: История работы над фильмом началась с того момента, когда я встретился с Сергеем Бодровым - он рассказал мне о замысле. Потом прошло какое-то количество времени, и мы встретились уже с режиссером Константином Бусловым, который предложил мне играть Михаила Калашникова. Тогда мы стали вместе думать, что самое важное хотим показать в этой истории. Уже перед тем, как начал сниматься, я встречался с разными людьми, которые были знакомы с Калашниковым и работали с ним. Я читал его личные воспоминания и автобиографию. Люди мне рассказывали разное, в том числе были и отрицательные отзывы, которые для меня были очень важны, чтобы герой не получился односторонним - то есть, чтобы у него были свои особенности, комплексы, как у каждого из нас. С дочкой Калашникова во время съемок я не встречался - режиссер это не приветствовал. Считал, видимо, что это будет мешать.

Вы рассказывали, что видели Калашникова и в жизни?

Юрий Борисов: Дело было так: однажды году в 2011 или в 2012 я был в Ижевске у моих дальних родственников. И я стоял перед музеем (Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия сейчас носит имя Калашникова - прим. С.А.). Там также была машина и рядом с ней человек, который мне сказал: "Стой, сейчас будет Калашников выходить, делай фото!" А я как раз в музее смотрел в том числе и фотографии Михаила Тимофеевича. И вышел Калашников, и он прошел мимо меня. Мне запомнилось, что он был маленького роста. И в этот момент… произошла вспышка, и что-то вдруг из него переселилось в меня (смеется). И вы смогли это пронаблюдать в фильме. Вот так я честным образом сыграл эту роль.

Что самое важное, что вы для себя узнали о Калашникове в процессе съемок?

Юрий Борисов: Скорее, даже не узнал, а почувствовал. То, что он был очень простым, но упрямым человеком. Весь съемочный период я пытался быть таким же: простым и упрямым. И когда мне кто-то говорил, что, может быть, Калашников так бы не сделал, я отвечал: "Я знаю, как бы он сделал, это я его играю!" Поскольку режиссер также знал, как именно бы сделал Калашников, то мы не просто спорили, а бились насмерть во время съемок (смеется). Но главное, чтобы все это заканчивалось и люди расходились, подав друг другу руки, приняв тот результат, который получился. Например, сцену с сотрудником НКВД в лесу снимали два раза. Я до конца ее не понял, и у меня до сих пор к ней есть вопросы. А у режиссера есть ответы. По финалу у нас была битва. Вначале мы спорили и сняли так, как я хотел, потом пересняли, как хотел режиссер. Было много сложного, но тем интереснее.

Фильм все-таки про создание оружия, из которого убивают людей…

Юрий Борисов: Так и есть, и это - большой философский вопрос. Фильм побуждает к мыслям об этом. Но у Михаила Калашникова есть покаянное письмо, которое он написал в конце жизни Патриарху. Письмо о том, что он отдает себе отчет, что именно он изобрел. И что из оружия, которое он придумал для защиты, убивают людей, и он это понимает. Об этом также можно подумать, смотря это кино. Но, если бы ставились только эти вопросы, был бы совсем другой фильм. О том, что человек изобрел оружие и задумался над тем, что он сделал. Это уже тема Сахарова. Конечно, этот вопрос люди будут продолжать себе задавать. Но наше кино не об этом. Режиссер собрал его по-другому, и получился фильм о том, как именно создавался автомат: герой долго не мог его изобрести, и, наконец, у него все сложилось.

Как по-вашему, фильм "Калашников" больше о герое, творце или об ученом?

Юрий Борисов: Это фильм о периоде жизни человека, кем бы он ни был. Каждый человек - творец. Кто-то создает свою жизнь, кто-то - детей, кто-то - дело. У нас показан короткий период жизни одного человека. Однако рядом с ним есть девушка, которую играла Ольга. И для меня в этом кино было важно подумать о том, что часто мы, мужчины, так увлекаемся каким-то делом, что не видим рядом с собой женщину, у которой, как будто бы нет дела - она помогает мужчине. Мы так отдаемся своей работе, что даже перестаем жить в этот момент. Признаюсь, что вначале, когда мы начали снимать, я даже не задумывался на эту тему. Но, благодаря игре Ольги, начал. Она так играла, что ее героиня была полностью направлена на помощь моему герою. Он все время шел к своей цели, решал какие-то проблемы. Шел-шел и словно не жил все это время. И мне хотелось, чтобы в конце, когда он пришел к тому, что уже выполнил задуманное, он это понял. Что на пути к мечте не видел ни эту женщину, ни других людей вокруг себя. Мне хотелось сказать о том, что сама жизнь и сам путь важнее, чем та точка, к которой придешь в конце. И чтобы мы не забывали, шагая по дороге своей жизни, по пути оглядеться вокруг и посмотреть, как прекрасен мир и люди вокруг нас, как бы пафосно сейчас не звучали эти слова.

Вопрос-ответ

В фильме подлинное оружие?

Константин Буслов, режиссер: Все оружие в картине было изготовлено специально для фильма по чертежам, которые остались, и в этом нам помогли корпорация "Ростех" и концерн "Калашников". Первых образцов уже практически нет. Но все оружие охолощенное, потому что по условиям безопасности в кино нельзя снимать такое, которое стреляет настоящими патронами.