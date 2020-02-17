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17.02.2020 23:10
Рубрика: Власть

Европа теряет время

Итальянские журналисты "ускорили" выход интервью Сергея Лаврова
Текст: Евгений Шестаков (Мюнхен - Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Предполагалось, что интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова итальянской газете "Стампа" появится во вторник, когда начнутся российско-итальянские переговоры в формате "2+2" (встречаются министры обороны и иностранных дел. - От ред.). Но издание решило выпустить интервью на день раньше. 18 февраля газета "Стампа" не выйдет из-за забастовки сотрудников.
Визит Сергея Лаврова в Рим должен прояснить, поддерживает ли Италия идею восстановления диалога с РФ. Фото: AP Визит Сергея Лаврова в Рим должен прояснить, поддерживает ли Италия идею восстановления диалога с РФ. Фото: AP
Визит Сергея Лаврова в Рим должен прояснить, поддерживает ли Италия идею восстановления диалога с РФ. Фото: AP

Ответы Лаврова итальянским журналистам появились практически одновременно с появлением в СМИ комментария польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Тот, в частности, заявил, что Москва представляет собой очень серьезную угрозу, что действует она в ущерб интересам Запада, и чтобы противостоять ей, Евросоюз должен объединиться с другими странами, прежде всего с США. Конечно, Чапутович - пример русофоба, в отношении взглядов которого применима русская поговорка: "горбатого могила исправит". И все же ведущие страны Старого Света, ратующие за европейскую солидарность, не могут проигнорировать такую реакцию Варшавы и ее прибалтийских единомышленников. В этой связи начинающийся в понедельник визит Лаврова в Рим помимо традиционного обмена мнениями по международной повестке должен дать не расплывчатый ответ - на чьей стороне итальянские власти. Поддерживают ли они точку зрения Макрона, выступающего за диалог с Россией и отказ от вредящих Европе санкций, или поляков с их исторической русофобией и жертвенной влюбленностью в Вашингтон.

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON - Pool/Getty Images
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

После выступления Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции ее организаторы разрешили задать российскому министру только два вопроса. Один из них принадлежал итальянскому журналисту из газеты "Коррьере делла сера". Но, как выяснилось, того, в первую очередь, интересовали не взгляды Москвы на диалог с Евросоюзом, не угрожающая миру новая гонка вооружений, в том числе в космосе, а перспективы урегулирования конфликта в Ливии.

По мнению источников "РГ", сохраняющийся с Италией не один год формат "2+2" во многом обусловлен тем, что Рим никогда не занимал откровенно антироссийскую позицию в европейских дискуссиях и, напротив, стремился к налаживанию отношений, вопреки европейским ограничительным мерам. Тем не менее санкции нанесли серьезный урон двусторонней торговле - товарооборот упал с 53,8 миллиарда долларов в 2013 году до 26,9 миллиарда в 2018 году. При этом потери итальянских производителей достигают порядка двух миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос газеты "Стампа" о том, каковы ожидания России от нового состава Еврокомиссии, Лавров назвал прошедшие годы "периодом упущенных возможностей в отношениях с Евросоюзом". По его мнению, "действуя по принципу наименьшего знаменателя, Брюссель сохраняет абсурдную увязку дальнейшего взаимодействия с Москвой с внутриукраинским урегулированием". Значительная часть урона, наносимого санкциями ЕС, несет Италия, что противоречит коренным интересам граждан двух стран. "Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии осознает несовместимость сохранения порочного "статус-кво" с поставленного им амбициозными задачами превращения Евросоюза в геостратегического игрока высшего ранга", - отметил глава МИД России.

Итальянские производители потеряли около двух миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза

Другой темой, которая интересовала итальянских журналистов и которая неизбежно будет обсуждаться в ходе российско-итальянских министерских встреч на вилле Мадама под Римом, стала ситуация в Ливии. В заключительный день Мюнхенской конференции на ее полях за закрытыми дверями состоялись очередные консультации по ливийскому треку. Предполагается, что следующая после Берлина международная встреча по Ливии пройдет в Италии.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Лавров: Со стороны США есть подвижки в сторону более конструктутивного подхода

Журналистов "Стампы" интересовало, согласен ли Лавров с тем, что ситуация в Ливии "вновь выходит из-под контроля"? Российский министр такую постановку вопроса назвал не совсем корректной. "Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений", - пояснил он. По словам главы МИД России, противоречия между участниками конфликта зашли так далеко, что разрешить их в рамках одного, даже самого представительного форума невозможно.

Он назвал непонятной формулировку высказанных ранее намерений Евросоюза гарантировать территориальную целостность Ливии. "Гарантом в этом вопросе должны выступать сами ливийцы, а задача международного сообщества - содействовать им в создании необходимых условий. Универсальные же гарантии по урегулированию ситуации в Ливии может дать только Совет Безопасности ООН", - разъяснил журналистам "Стампа" позицию России Сергей Лавров.

Лавров о Мюнхенской конференции

Перед вылетом в Рим Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от Мюнхенской конференции. Отвечая на вопрос, обсуждался ли на встрече с госсекретарем США Майком Помпео вопрос о продлении договора CНВ-3, Лавров заметил: предметом переговоров стали вопросы, которые касались всего комплекса российско-американского диалога. В том числе тех вопросов, которые находятся в компетенции "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. Министр не стал уточнять детали, но подтвердил, что со стороны американской стороны "есть подвижки в сторону более конструктивного подхода".

В отношении выступления на Мюнхенской конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал к налаживанию диалога с Россией, глава МИД России согласился с тем, что Париж проявляет геополитический прагматизм и настроен на диалог с Москвой. При всех оговорках, сделанных Макроном, он, по словам Лаврова, призвал европейских коллег принимать сложившуюся реальность. Заявления президента Франции прозвучали на конференции диссонансом, с учетом, что основная часть выступавших говорила об упадке западного влияния. "Наши западные партнеры в ходе конференции искали виновных в сложившейся ситуации внутри западного лагеря, - объяснил Лавров. - Они также показывали пальцем на Вашингтон, но чаще на нас и на Китай. Прежде всего на Китай". По мнению министра, получилось, что Мюнхенская конференция свелась к разговору о том, кто виноват и кто круче изложит свои претензии к остальным. На этом фоне выступление Макрона в Мюнхене было здравым и не направленным на поиск виновных.

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