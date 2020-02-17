Как снизить стоимость квадратного метра

Жилищный вопрос - один из самых важных для россиян. Новых домов в нашей стране строится много. В 2019 году в общей сложности было введено в эксплуатацию 80,3 млн квадратных метров - на 5% больше, чем год назад. Лидерами стали Московская область и Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан. Но не всем покупка жилья по-прежнему доступна, даже в ипотеку. Снижение себестоимости строительства должно решить проблему.