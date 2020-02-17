Лаборатория с десятками датчиков размером с блюдце? Роботы-субтитры, которые запишут лекцию за тебя? Детские конструкторы на стыке деревянных кубиков и виртуальной реальности? Все это уже не фантастика, а инновационная начинка для школ, которую показали на одной из крупнейших образовательных выставок в Лондоне - Bett 2020.

Никого не удивишь тем, что андроиды читают лекции, симуляторы-пациенты принимают экзамены у студентов-медиков, роботы-игрушки есть у каждого малыша... Казалось бы, чем еще можно удивить? Но каждый год производители пытаются это сделать.

MiRO то ли ослик, то ли кролик. Неведомая "зверушка" из пластика и железа: пищит и угукает почти по-настоящему. Восемь степеней свободы, стереоскопическое зрение, сенсорная чувствительность, восприимчивость к свету. В носу - система эхолокации наподобие той, что используют летучие мыши.

Еще одна милашка-андроид - АlphaMini, который научит ребенка не только программировать, но и работать с "умным" домом и "интернетом вещей". Встроенная система компьютерного распознавания лиц и жестов, куча сенсоров и даже датчик прикосновения на макушке… Говоришь ему: "Мне жарко". И он включает вентилятор. "Спокойной ночи" - тут же выключает свет. Самое интересное, что ребенок должен не просто нажать кнопку на роботе, а сам запрограммировать его на правильные реакции.

Один из трендов - кубики и пазлы для малышей уходят в дополненную реальность

Кстати, для детсадовцев новых заморочек на выставке было чуть ли не больше, чем для школьников. Один из трендов - самые простые кубики и пазлы уходят в дополненную реальность. Получают цифровое продолжение. Наводишь на башню из кубиков смартфон или планшет - и тут же на экране твоя игрушечная постройка превращается в настоящую крепость. То же самое с книжками, букварями и даже прописями. Рисуешь ракету цветными карандашами, вырезаешь ее из бумаги, а затем наводишь на свою поделку смартфон. И вот уже твоя ракета взлетает на экране с Байконура…

Еще один тренд - интерактивные панели и доски для школ. Изображение - все лучше, размеры - все больше, "мозги" - все умнее! К примеру, пишешь от руки математическую задачку. Доска автоматически распознает твои каракули, переведет их за секунду в красивый печатный шрифт. А на закуску - сама решит твой примерчик. Если, конечно, ты захочешь.

И все-таки опыт показывает: железо в образовательных технологиях далеко не самое главное. Главное - это софт. Образовательных приложений, программ и электронных систем на выставке в Лондоне показали едва ли не больше, чем роботов. Что действительно показалось суперполезным? Новые образовательные фишки от Microsoft. К примеру, автоматические субтитры OneNote помогают ученикам записывать материал. Точнее, делают это за них. Слушаешь лекцию английского профессора? Включаешь микрофон - и получаешь моментальную расшифровку его речи. Причем даже в переводе на русский язык и в режиме реального времени.

Что особенно интересно? На выставке свои разработки показали не только гиганты индустрии, но и сами школьники. Ребята приехали со всего мира. К примеру, две девчушки-пятиклассницы из Гонконга сделали ободок в виде кошачьих ушек со светодиодами. Чуть наклоняешься - и он подает сигнал: "выпрями спину". Получилась цифровая шапка Micro для исправления осанки.

Цифровые лаборатории для школ становятся навороченными и вместе с тем очень мобильными. Одна из них - LabDisc - умещается в ладони. Внутри 15 сенсоров и датчиков, хранится память 127 последних экспериментов. Кстати, британские школьники даже пытались запустить LabDisc в стратосферу с помощью воздушного шара. Но шар лопнул, и цифровая лаборатория вернулась на Землю под парашютом. Что интересно, тарелка не только выжила, но и зарегистрировала все данные на высоте 25 тысяч метров.

Между тем

Молодые педагоги назвали три главных риска, связанных с использованием технологий в обучении: потеря традиционных навыков и знаний (например, умения писать от руки); слишком глубокое погружение в виртуальный мир (ученики много времени проводят в чатах и все меньше внимания уделяют живому общению); гаджеты отвлекают от уроков и занятий. Это отмечают от 28 до 36 процентов респондентов глобального исследования The Economist Intelligence Unit вместе с Microsoft Education.

В опросе участвовали более тысячи молодых учителей и преподавателей-практикантов со всего мира. Что интересно? Только 38 процентов из них считают, что нынешняя подготовка позволяет эффективно использовать цифровые технологии в учебном процессе. И почти половина говорит о том, что "цифра" далеко не главное. Нужны и фундаментальные знания, и социальные навыки. Скажем, умение работать в команде.

Цифровизация для школы - это, конечно, мощный обучающий инструмент. Главное - научиться правильно его использовать. В чем плюсы "цифры"? Здесь учителя тоже составили свой рейтинг. На первом - месте большая вовлеченность детей в обучение через интерактивную игру, обучающих роботов, виртуальную и дополненную реальность. На втором месте - возможность учиться самостоятельно: есть огромное количество курсов, видеоуроков и лекций в формате онлайн. Третий плюс - цифровые технологии незаменимы для системы подготовки кадров. IT-квалификации нужны практически на каждом рабочем месте.