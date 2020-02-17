Ассоциация GSMA 12 февраля официально сообщила об отмене Mobile World Congress - одной из крупнейших техновыставок.

Xiaomi Mi 10 успели представить до отмены MWC. Фото: Gettyimages

Причиной стало распространение коронавируса, унесшего жизни нескольких сотен человек, в том числе за пределами Китая.

MWC для участников - это повод заявить о себе, презентовать новый гаджет, рассказать о своих уникальных разработках. Теперь же часть анонсов отменена вовсе, часть перенесена в онлайн, и увидеть гаджеты вживую возможности нет. Что именно компании собирались показать на выставке в Барселоне?

Смартфон с лучшей в мире камерой

23 февраля, накануне официального открытия выставки, Xiaomi собиралась провести в Барселоне глобальную презентацию флагманского смартфона Mi 10 и его продвинутой версии Mi 10 Pro. Однако, судя по всему, компания ограничится онлайн-трансляцией, которая прошла еще 13 февраля.

Новый смартфон Xiaomi должен был стать революционным по нескольким причинам. Во-первых, камера Mi 10 Pro официально признана лучшей камерой по версии авторитетного рейтинга DxOMark, обойдя новые iPhone и Huawei. Во-вторых, Mi 10 оснащен мощнейшим на сегодняшний день процессором для Android-смартфонов - Snapdragon 865, который к тому же поддерживает 5G - технологию мобильных сетей будущего. Наконец, в-третьих, это один из самых дешевых смартфонов, работающих в сетях пятого поколения - его стоимость начинается от 37 тысяч рублей (3999 юаней).

Новая "раскладушка" Huawei

Huawei, по слухам, везла на выставку новую "раскладушку". Фото: Gettyimages

Еще одним гостем Mobile World Congress должен был стать раскладной смартфон Huawei Mate XS - новый конкурент Samsung Galaxy Fold и обновленная версия представленного в 2019 году Mate X, который так и не поступил в продажу, оставшись своего рода концептом.

За год, прошедший с момента показа "раскладушки" от именитого китайского производителя, свои смартфоны с гибкими экранами и складными корпусами успели показать и Samsung (модель Galaxy Z Flip), и Motorola (Moto RAZR). Ожидалось, что у Huawei тоже появится в арсенале такой аппарат-пудреница.

Компания анонсировала свое мероприятие 23 февраля, однако оно состоится в формате онлайн-трансляции. Даже если аппарат и покажут интернет-публике, пощупать его и проверить на прочность будет сложновато.

Невидимая камера

Коронавирус повлиял и на другую китайскую компанию - Vivo, которая собиралась привезти в Барселону смартфон Apex 2020. Его главная особенность заключается в том, что он должен был стать первым коммерческим смартфоном, оснащенным фронтальной камерой, встроенной в поверхность экрана.

При этом камера должна была быть не просто врезанной в матрицу, как дверной глазок в дверь, а "замаскирована" пикселями. В обычном режиме, по задумке производителя, ее вовсе не должно быть видно - часть матрицы, закрывающая объектив, может становиться прозрачной лишь при активации фронтальной камеры, когда пользователь решил сделать селфи.

...и другие

О своем участии в выставке сообщали также Nokia, Sony, Motorola, Realme и множество других компаний. Например, Nokia, по слухам, собиралась представить "переосмысленный" смартфон N9, а производитель дешевых смартфонов Realme якобы мог презентовать недорогой телевизор и заткнуть за пояс Xiaomi.