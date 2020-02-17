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17.02.2020 22:00
Рубрика: Общество

Наследство на двоих

Каждое седьмое совместное завещание оформлено в столичном регионе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Набирает обороты новая правовая практика: семейные пары начали активно оформлять совместные завещания. Такая мера позволяет защитить того супруга, который переживет свою половинку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в России уже зарегистрировано 736 совместных завещаний. Напомним, возможность оформлять супругам одну последнюю волю на двоих появилась летом прошлого года: соответствующий закон вступил в силу 1 июня 2019-го.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Почему так важно прийти к нотариусу именно вдвоем? Стандартная ситуация: семейная пара живет в своей квартире, которой оба владеют в равных долях. Один человек умирает, и тут же на его долю объявляется тьма наследников-претендентов. Тому, кто пережил трагедию потери, приходится вести юридические бои за квадратные метры. Выйти из них без ущерба, скорее всего, не удастся. В совместном же завещании можно предусмотреть, что оставшийся супруг пользуется до конца дней совместной собственностью. Овдовевший супруг или супруга избежит тяжелых и неприятных судебных баталий с родней. Поэтому на распространенный вопрос: а что будет, если, скажем, жена после смерти мужа отменит совместное завещание? - есть вполне логичный ответ: это ее право. Документ защищает именно ее интересы. Если она не захочет воспользоваться защитой, вряд ли надо возражать.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, наибольшее количество совместных завещаний оформлено в Санкт-Петербурге - 60, Москве - 53 и в Московской области - 52. Иными словами, 105 совместных завещаний, практически каждое седьмое, оформлены в столичном регионе, Москве или области.

Всего в России зарегистрировано 736 совместных завещаний, из них 105 - в Москве и области

"В других регионах страны популярность нового нотариального действия также набирает обороты", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. Значительный интерес к совместным завещаниям проявляют пожилые пары. Например, недавно к нотариусу Москвы Екатерине Лексаковой с просьбой заключить совместное завещание обратилась семейная пара, прожившая в счастливом браке 57 лет.

"Конечно, на фоне "традиционных" завещаний, которых за прошлый год было оформлено 533,2 тысячи, данные статистики по совместным завещаниям не такие впечатляющие. Однако необходимо понимать, что это новый правовой институт, который россиянам еще только предстоит освоить. Совместные завещания основываются прежде всего на полном доверии и взаимном согласии супругов. Иногда сложные отношения с родственниками не позволяют мужу и жене прийти к единому мнению в выражении последней воли", - отмечают в Федеральной нотариальной палате.

Общество Семья и дети Власть Право Семейное право Наследственное право

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