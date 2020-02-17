Китайские врачи самоотверженно борются за жизнь и здоровье сограждан

В Китае в начале 2020 года в городе Ухань провинции Хубэй вспыхнула эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Нагрузка на стационары и другие учреждения здравоохранения возросла в разы: образно говоря, больницы превратились в поле битвы, а их медперсонал стал настоящим защитником страны и ее граждан.

Врачи, медсестры и медбратья, санитары и другие специалисты один за другим, не думая о материальном вознаграждении и личной безопасности, выступили с инициативой и вышли на передовую линию борьбы с эпидемией. Героические поступки медицинских работников широко распространились на просторах интернета. Так, людей до боли тронуло усталое лицо передвигающегося по скоростной железной дороге 84-летнего известного эксперта по респираторным заболеваниям, члена Инженерной академии Китая Чжун Наньшаня. Несмотря на почтенный возраст, он не смог остаться в стороне, когда согражданам грозит опасность.

Команды врачей провинции Хубэй не боятся опасностей и трудностей, их преданность выбранной профессии восхищает, они пребывают в самом очаге опасности и неуклонно продвигаются к эпицентру "поля битвы".

22 января женщина-врач из отделения патологии Народной больницы Уханьского университета У Сяоянь, отправившаяся на свою малую родину отмечать китайский Новый год, после получения вызова из больницы незамедлительно вернулась в Ухань и уже спустя два часа заступила в рабочую смену. "Сейчас все сражаются. Только вернувшись на поле битвы, я почувствовала себя спокойно", - сказала У Сяоянь.

"Все мои коллеги здесь. Чем серьезнее ситуация, тем более упорно нам следует продвигаться вперед", - сообщила Янь Ли, заместитель главного врача неотложной помощи больницы Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологий. 22 января, когда вся ее семья собиралась отправляться в путешествие, она приняла решение вернуться в больницу прямо из аэропорта.

Чжу Ху, недавно завершивший свою работу в Тибете, был переведен на должность замдиректора в Уханьский центр психического здоровья. 22 января он был срочно направлен в Уханьскую больницу "Цзиньиньтань" для ведения совместной с коллегами работы по спасению пациентов от коронавируса. Врач был вызван на работу уже на следующий день после возвращения его дочери из Пекина в Ухань на празднование китайского Нового года. Чжу Ху, не успев повидаться со своей дочерью, сразу же погрузился в работу. Опасаясь заразить свою семью, мужчина живет в гостинице рядом с больницей и до сих пор не может увидеться со своей семьей.

Медицинский персонал в Ухане и по всей стране написал письменные прошения о включении в состав отряда по борьбе с эпидемией

"Без высоких наград, без страха перед смертью, по одному лишь зову!", "Народ сплочен, мы победим эпидемию, мы сможем!", "Мы - члены Коммунистической партии, мы полны решимости бороться на передовой!" Перед началом борьбы с эпидемией медицинский персонал в Ухане и по всей стране написал вдохновляющие слова в письменном прошении о включении в состав отряда по борьбе с эпидемией.

Старинное изречение гласит: "Когда где-то бедствуют, помощь приходит со всех сторон". Более 20 тысяч членов медицинских команд, поддерживающих провинцию Хубэй, приехали сюда со всей страны: из Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Сычуань и Цзянсу... Все они добровольно обратились с ходатайством о поддержке "линии фронта" и сражении вместе с народом Уханя.

Медицинские пункты для приема пациентов с повышенной температурой, целевые больницы, специализированные клиники, зоны наблюдения, районы карантина и "красные зоны" - термины, которые пугают обычных людей. Тем не менее 60 тысяч медицинских работников в Ухане решили остаться на своих постах во время тяжелой борьбы, более 15 000 "белых солдат" сражаются на передовой линии борьбы с эпидемией.

Глава медицинского пункта для приема пациентов с повышенной температурой при Седьмой больнице города Ухань сообщил, что с 22 января в больнице было открыто шесть отделений для круглосуточного приема пациентов и сформировано девять команд для одновременного обслуживания амбулаторных больных. Среднее число пациентов, принимаемых каждый день, составляет около 1000 человек.

С полуночи до 4 утра 29 января медсестра Центра очистки крови Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете Лю Лян вместе с доктором проводила лечение 4 тяжелобольных пациентов. Медицинские работники, работающие на передовой, носят 5-слойную защитную одежду для выполнения таких работ, как забор крови, ее анализ, инъекции и т. д. В тот же день после небольшого перерыва на отдых медсестра сразу же вступила на пост с 16:00 до 20:00 вечера. "Под плотной защитной одеждой даже самые простые движения стали невероятно трудными. 4 часа без отдыха, вся одежда уже пропитана потом", - сообщила Лю Лян.

Спустя всего несколько дней после прибытия в Первую народную больницу района Цзянся города Ухань, руководитель медицинской команды провинции Цзянсу, заместитель директора отделения интенсивной терапии Второй больницы при Нанкинском медицинском университете Сунь Лицзюнь уже потеряла свой голос. В течение последних нескольких дней она и местные врачи ежедневно делают обход палат и разрабатывают планы лечения. Только в 2 часа пополудня Сунь Лицзюнь удалось пообедать, еда в то время уже совсем остыла, ее пришлось разогревать.

Опасность повсюду. Медсестра Хуан Яньцин, прибывшая из Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете, теперь работает в отделении интенсивной терапии Уханьской больницы "Цзиньинтань". Когда она увидела полный решимости и силы взгляд заразившегося коронавирусом уханьского доктора, она поспешила записать в своей записной книжке: "Один боец упал, тем не менее за спиной у нас есть многочисленные бойцы, которые несмотря ни на что продвигаются вперед, держат свои позиции и встречают неизвестные вызовы!"

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".