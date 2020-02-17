Китайские врачи самоотверженно борются за жизнь и здоровье сограждан

Врачи, медсестры и медбратья, санитары и другие специалисты один за другим, не думая о материальном вознаграждении и личной безопасности, выступили с инициативой и вышли на передовую линию борьбы с эпидемией. Героические поступки медицинских работников широко распространились на просторах интернета. Так, людей до боли тронуло усталое лицо передвигающегося по скоростной железной дороге 84-летнего известного эксперта по респираторным заболеваниям, члена Инженерной академии Китая Чжун Наньшаня. Несмотря на почтенный возраст, он не смог остаться в стороне, когда согражданам грозит опасность.
Команды врачей провинции Хубэй не боятся опасностей и трудностей, их преданность выбранной профессии восхищает, они пребывают в самом очаге опасности и неуклонно продвигаются к эпицентру "поля битвы".
22 января женщина-врач из отделения патологии Народной больницы Уханьского университета У Сяоянь, отправившаяся на свою малую родину отмечать китайский Новый год, после получения вызова из больницы незамедлительно вернулась в Ухань и уже спустя два часа заступила в рабочую смену. "Сейчас все сражаются. Только вернувшись на поле битвы, я почувствовала себя спокойно", - сказала У Сяоянь.
"Все мои коллеги здесь. Чем серьезнее ситуация, тем более упорно нам следует продвигаться вперед", - сообщила Янь Ли, заместитель главного врача неотложной помощи больницы Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологий. 22 января, когда вся ее семья собиралась отправляться в путешествие, она приняла решение вернуться в больницу прямо из аэропорта.
Чжу Ху, недавно завершивший свою работу в Тибете, был переведен на должность замдиректора в Уханьский центр психического здоровья. 22 января он был срочно направлен в Уханьскую больницу "Цзиньиньтань" для ведения совместной с коллегами работы по спасению пациентов от коронавируса. Врач был вызван на работу уже на следующий день после возвращения его дочери из Пекина в Ухань на празднование китайского Нового года. Чжу Ху, не успев повидаться со своей дочерью, сразу же погрузился в работу. Опасаясь заразить свою семью, мужчина живет в гостинице рядом с больницей и до сих пор не может увидеться со своей семьей.
"Без высоких наград, без страха перед смертью, по одному лишь зову!", "Народ сплочен, мы победим эпидемию, мы сможем!", "Мы - члены Коммунистической партии, мы полны решимости бороться на передовой!" Перед началом борьбы с эпидемией медицинский персонал в Ухане и по всей стране написал вдохновляющие слова в письменном прошении о включении в состав отряда по борьбе с эпидемией.
Старинное изречение гласит: "Когда где-то бедствуют, помощь приходит со всех сторон". Более 20 тысяч членов медицинских команд, поддерживающих провинцию Хубэй, приехали сюда со всей страны: из Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Сычуань и Цзянсу... Все они добровольно обратились с ходатайством о поддержке "линии фронта" и сражении вместе с народом Уханя.
Медицинские пункты для приема пациентов с повышенной температурой, целевые больницы, специализированные клиники, зоны наблюдения, районы карантина и "красные зоны" - термины, которые пугают обычных людей. Тем не менее 60 тысяч медицинских работников в Ухане решили остаться на своих постах во время тяжелой борьбы, более 15 000 "белых солдат" сражаются на передовой линии борьбы с эпидемией.
Глава медицинского пункта для приема пациентов с повышенной температурой при Седьмой больнице города Ухань сообщил, что с 22 января в больнице было открыто шесть отделений для круглосуточного приема пациентов и сформировано девять команд для одновременного обслуживания амбулаторных больных. Среднее число пациентов, принимаемых каждый день, составляет около 1000 человек.
С полуночи до 4 утра 29 января медсестра Центра очистки крови Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете Лю Лян вместе с доктором проводила лечение 4 тяжелобольных пациентов. Медицинские работники, работающие на передовой, носят 5-слойную защитную одежду для выполнения таких работ, как забор крови, ее анализ, инъекции и т. д. В тот же день после небольшого перерыва на отдых медсестра сразу же вступила на пост с 16:00 до 20:00 вечера. "Под плотной защитной одеждой даже самые простые движения стали невероятно трудными. 4 часа без отдыха, вся одежда уже пропитана потом", - сообщила Лю Лян.
Спустя всего несколько дней после прибытия в Первую народную больницу района Цзянся города Ухань, руководитель медицинской команды провинции Цзянсу, заместитель директора отделения интенсивной терапии Второй больницы при Нанкинском медицинском университете Сунь Лицзюнь уже потеряла свой голос. В течение последних нескольких дней она и местные врачи ежедневно делают обход палат и разрабатывают планы лечения. Только в 2 часа пополудня Сунь Лицзюнь удалось пообедать, еда в то время уже совсем остыла, ее пришлось разогревать.
Опасность повсюду. Медсестра Хуан Яньцин, прибывшая из Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете, теперь работает в отделении интенсивной терапии Уханьской больницы "Цзиньинтань". Когда она увидела полный решимости и силы взгляд заразившегося коронавирусом уханьского доктора, она поспешила записать в своей записной книжке: "Один боец упал, тем не менее за спиной у нас есть многочисленные бойцы, которые несмотря ни на что продвигаются вперед, держат свои позиции и встречают неизвестные вызовы!"
Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".
Силу придаст единство
В тот же день для обмена точной информацией о нынешней эпидемической ситуации генеральный директор ВОЗ обратился с призывом ко всем членам организации. В своем выступлении Тедрос Адханом Гебрейесус трижды подчеркнул важность солидарности всех стран, акцентируя внимание на том, что лишь сплоченность и сотрудничество всех сторон ускорят процесс ликвидации эпидемии.
В целях укрепления сплоченности и сотрудничества необходимо точно понимать содержание объявленной ВОЗ пневмонии в Китае международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В последние годы с целью мобилизации максимально большого объёма международных ресурсов для борьбы с эпидемией ВОЗ несколько раз объявляла эпидемии международными чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения. Кроме того, ВОЗ выпускала временные рекомендации по координации действий стран во избежание принятия излишних радикальных мер со стороны отдельных государств. По мнению ВОЗ, принятые некоторыми странами ограничительные меры в отношении торговли и туризма могут усилить тревогу в обществе, кроме того, они бесполезны для общественного здравоохранения. Подобным странам следует давать разъяснения относительно своих действий. Международное сообщество должно уважать авторитетные и специальные предложения ВОЗ и прилагать силы для борьбы с эпидемией.
C момента вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа правительство Китая, всегда несущее большую ответственность за здоровье народа, приняло все строгие меры по профилактике и контролю эпидемии, которые гораздо выше указанных в "Международном положении о санитарии" стандартов. По оценке ВОЗ, многие меры Китая становятся новым эталоном в процессе борьбы с эпидемией.
По данным СМИ, число случаев заражения гриппом типа А (H1N1) в США в 2009 году достигло 1,63 миллиона человек, 284,5 тысячи человек погибли, коэффициент смертности от H1N1 составил 17,4 процента. Благодаря неустанным усилиям китайской стороны уровень смертности пациентов с новым коронавирусом в Китае составляет около 2,1 процента, что намного ниже коэффициента смертности от других эпидемий. С 1 февраля численность излечившихся пациентов стала превышать количество скончавшихся.
Согласно докладу, опубликованному ВОЗ 3 февраля, за пределами Китая было обнаружено 153 случая заражения коронавирусом нового типа, что составляет менее процента от общего показателя всех заболевших, поэтому нельзя назвать эту эпидемию "пандемической угрозой". В ходе борьбы с коронавирусом Китай демонстрирует солидарность и сотрудничество. Международное сообщество признает, что Китай своими усилиями эффективно предотвращает распространение эпидемии в других странах.
Вирусные инфекции не знают границ стран, а эпидемии являются проблемой, стоящей перед всем человечеством. По этой причине всякий раз, когда возникает международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, можно увидеть трогательные сцены солидарности и сотрудничества международного сообщества в борьбе с эпидемией. В 2014 году произошла вспышка лихорадки Эбола в Африке, которой международное сообщество немедленно оказало помощь. Китай первым отправил в Африку чартерные рейсы для доставки материальных средств для неотложной помощи и направил группу специалистов-медиков для борьбы с эпидемией. Действия Китая получили всеобщее одобрение.
После вспышки в Китае эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, многие страны и международные организации с помощью различных способов поддерживают Китай в его борьбе с коронавирусом. В частности, международные деятели подчеркнули, что трудности Китая являются трудностями всех. В частности, президент РФ Владимир Путин отправил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнаваниями, отметив, что Россия всемерно поддерживает Китай в противодействии эпидемии, готова предоставить необходимые медицинские грузы и оказать соответствующие помощь, а также направить в КНР делегацию экспертов для совместной разработки вакцины и 23 тонны гуманитарного груза.
Сила заключается в единстве. Китайский народ и иностранные граждане, пострадавшие от коронавируса, должны знать, что мир вместе с ними. ВОЗ прилагает усилия и призывает международное сообщество к сплоченности, сотрудничеству и действиям в едином направлении. В эпоху глобализации только при совместных усилиях можно эффективно остановить распространение эпидемии, защитить общее благосостояние всех стран и обеспечить спокойствие всего человечества.
Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".
Больница - за 10 дней
Это гонка на выживание в борьбе с эпидемией, и дорога каждая минута. На стройплощадке больницы круглосуточно работали более 6000 рабочих и почти тысяча экскаваторов, бульдозеров и другой техники.
Проект больницы "Хошэньшань" реализован Китайской государственной инженерно-строительной корпорацией. "Больница была построена в крайне сжатые сроки! Обычно создание такой крупномасштабной больницы занимает не менее месяца, а сейчас - всего 10 дней. Наши строители работают в две смены, а дизайнеры спят по 2 часа в сутки. Работать всю ночь - обычное для нас дело", - рассказал руководитель технической группы проекта Шэнь Кай.
За "невыполнимой задачей" стоит крайне тяжелая ситуация с коронавирусом COVID-19. Количество коек в целевых больницах постоянно увеличивается, однако по-прежнему значительно отстает от скорости распространения эпидемии. Участвовавший в борьбе с атипичной пневмонией в 2003 году медицинский эксперт сказал, что, исходя из опыта, строительство новых больниц для централизованного лечения инфицированных коронавирусом нового типа способно в значительной мере разгрузить другие больницы и снизить уровень заражения перекрестной инфекцией. Кроме того, важнее всего то, что открытие временной больницы способствует снижению повсеместной тревоги и паники населения.
В апреле 2003 года в Пекине завершилось строительство рассчитанной на 1000 коек больницы "Сяотаншань", в которой в течение двух месяцев лечилась одна седьмая пациентов с атипичной пневмонией со всего Китая. За весь период ни один медицинский сотрудник не был заражен вирусом.
В инфекционной больнице "Хошэньшань" все - от общего размещения до канализационного трубопровода в больничных палатах - выполнено в соответствии со строгими стандартами. Благодаря опыту строительства больницы "Сяотаншань" проектирование и создание нового медучреждения в Ухане было более успешным и быстрым. В больнице "Хошэньшань" в основном лечат пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Учреждение рассчитано на 1000 коек. В больнице действуют отделение интенсивной терапии для пациентов в тяжелом состоянии, общие палаты, а также такие вспомогательные отделения, как отделение инфекционного контроля, контрольно-измерительное отделение, отделение специального лечения, отделение радиологической диагностики и др.
С целью предотвращения перекрестного заражения и максимальной защиты здоровья и безопасности медицинского персонала каждая зона "Хошэньшань" строго отделена друг от друга.
Большинство помещений в больнице - комнаты с отрицательным давлением. То есть давление в помещении ниже, чем снаружи. Это подобно надеванию "маски" на палату во избежание перекрестного заражения вирусом воздушным потоком. Кроме того, каждая палата расположена на высоте 30 сантиметров над землей, в каждой есть отдельный туалет.
В медучреждении предусмотрена централизованная обработка загрязнений с помощью защитной мембраны площадью 50 тысяч квадратных метров. Ею покрыта вся площадь больницы во избежание попадания загрязнителей в водоемы грунтовых вод. В больнице установлена система очистки дождей и сточных вод, а также система вентиляции. После обеззараживания и высокой фильтрации жидкость сбрасывается в канализацию.
Десятки миллионов пользователей интернета по всему миру наблюдали за прямой трансляцией строительства больницы"Хошэньшань". Никто не ожидал, что строительная площадка привлечет такое широкое внимание. "Это не просто прямая трансляция со строительной площадки, а надежда населения на борьбу с эпидемией. Все надеются, что строительство "Хошэньшань" будет максимально быстрым", - подобные комментарии зачастую можно встретить в Сети.
Некоторые иностранные пользователи отметили, что рабочие и техника работают по 24 часа в сутки, непрерывно перевозя все необходимые строительные материалы в город Ухань. Вся страна с невероятной скоростью готовится к этому бою.
"Я еще никогда в своей жизни не видел такого рода мобилизации", - сказал 31 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве. Он также отметил, что большинство из нас наверняка обратили повышенное внимание на создание Китаем больницы за 10 дней, однако принятые китайской стороной меры далеко не ограничиваются этим. Генеральный директор ВОЗ уверен, что эти меры исправят ситуацию с эпидемией.
Строительство больницы "Хошэньшань" уже завершилось. Однако после этого большинство рабочих и многочисленное оборудование продолжали вести бой с эпидемией и строить вторую больницу "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных коронавирусом. Теперь обе больницы принимают пациентов с новой коронавирусной пневмонией.
С одобрения председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина с 3 февраля в больнице "Хошэньшань" 1400 медработников Народно-освободительной армии Китая взяли на себя ответственность за лечение пациентов с новой коронавирусной пневмонией. Сражаясь с атипичной пневмонией в больнице "Сяотаншань" и эпидемией лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне и Либерии, многие из них накопили богатый опыт в лечении инфекционных заболеваний.
Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".