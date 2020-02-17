По оценкам ученых из Университета Сиднея, более миллиарда животных погибло в результате пожаров, а у оставшихся уничтожена привычная среда обитания. Некоторые виды потеряли более 30 процентов популяции.

В список включены: сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni), лягушка Philoria pughi, краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops), летучая мышь Phoniscus papuensis, горный кускус (или горный поссум Burramys parvus), белогрудный валлаби (Macropus parma, один из видов кенгуру) и коала.

Всего в списке 13 птиц, 19 млекопитающих, 20 рептилий, 17 лягушек, 5 беспозвоночных, 22 ракообразных и 17 пресноводных рыб. Отмечается, что многие виды находились в бедственном положении еще до начала пожаров, но сейчас ситуация гораздо хуже.

Экстренное вмешательство необходимо для восстановления популяции коал и дымчатых мышей. Потребуется многолетняя работа, которая будет включать в себя не только восстановление привычной среды обитания животных, но и борьбу с причинами, вызывающими угрозу исчезновения.

На данный момент почти все пожары на континенте потушены благодаря январским ливням.