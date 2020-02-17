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17.02.2020 16:25
Рубрика: Общество

Животные Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров

Текст: Анастасия Власова
Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовало список видов, находящихся под угрозой исчезновения из-за нанесенного лесными пожарами ущерба. В списке из 113 видов находятся исключительные животные эндемики Австралии, и сокращение популяции может привести к их полному исчезновению.
Фото: REUTERS Белогрудый валлаби Фото: AP Photo/Al Behrman
Белогрудый валлаби Фото: AP Photo/Al Behrman

По оценкам ученых из Университета Сиднея, более миллиарда животных погибло в результате пожаров, а у оставшихся уничтожена привычная среда обитания. Некоторые виды потеряли более 30 процентов популяции.

В список включены: сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni), лягушка Philoria pughi, краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops), летучая мышь Phoniscus papuensis, горный кускус (или горный поссум Burramys parvus), белогрудный валлаби (Macropus parma, один из видов кенгуру) и коала.

Фото: NASA Worldview
Фото: Лесные пожары сожгли треть острова Кенгуру
Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров

Всего в списке 13 птиц, 19 млекопитающих, 20 рептилий, 17 лягушек, 5 беспозвоночных, 22 ракообразных и 17 пресноводных рыб. Отмечается, что многие виды находились в бедственном положении еще до начала пожаров, но сейчас ситуация гораздо хуже.

Экстренное вмешательство необходимо для восстановления популяции коал и дымчатых мышей. Потребуется многолетняя работа, которая будет включать в себя не только восстановление привычной среды обитания животных, но и борьбу с причинами, вызывающими угрозу исчезновения.

На данный момент почти все пожары на континенте потушены благодаря январским ливням.

Общество Природа В мире Океания Австралия Лесные пожары в Австралии

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